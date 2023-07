'Super segura e bonita': panela de pressão 'explode' em publicidade na TV

%uD83D%uDEA8 GENTE? Homem abre panela de pressão durante cozimento e suja todo o cenário do programa ao vivo. pic.twitter.com/k13CCvYwOg %u2014 POPTime (@siteptbr) July 31, 2023

Uma publicidade durante o programa ‘Santa receita’, na TV Aparecida, divertiu as redes sociais. Isso porque, ao anunciar uma panela de pressão, o chef de cozinha e co-apresentador da atração, Leonardo Roncon falava sobre a segurança do produto, enquanto levou um banho de feijão fervendo.

No trecho, que viralizou nas redes sociais, o cozinheiro fala direto com o telespectador: “Com certeza, você já ouviu falar de panela de pressão que estoura durante o cozimento ou gente que morre de medo de panela de pressão. Esse problema acabou.”

Após receber comentários preocupados, o chef tranquilizou os fãs e disse que não se queimou após a abrir a panela de pressão (foto: Reprodução / TV Aparecida)

Para mostrar a segurança da panela, ele abriu a tampa com o feijão ainda fervendo. O caldo ‘explodiu’ e inundou o fogão e acertou a mão do apresentador. Mas isso não fez ele perder o jogo de cintura. “Tá aqui, a todo vapor cozinhando. Dá para a gente ver o ponto do alimento porque ela é de vidro, mas além disso, eu posso abrir a qualquer momento. Super... Super segura, bonita, panela show de bola", disse.

Em seguida, o chef passa a palavra para a outra apresentadora do programa, Abiane Souza. “Tem promoção da panela aí?”, pergunta. Ela fala sobre as condições de compra e o telefone da marca.

A panela de pressão anunciada é da marca Firigold e promete cozimento mais rápido, além de mais segurança que os modelos tradicionais. O anúncio no site da marca também cita a possibilidade de ser aberta durante o cozimento e não precisar de óleo. O produto é vendido por R$ 1.023,00.

As redes sociais do chef foram inundadas de comentários de telespectadores preocupados, mas Roncon tranquilizou com muito bom-humor. “Não me queimei, pelo menos não fisicamente”, respondeu a um perfil.