Monark compara Felipe Neto ao filme da Barbie e vira alvo de deboche

Famoso por se envolver em polêmicas, Monark compara Felipe Neto com Barbie (foto: Divulgação/Reprodução)

O podcaster Bruno Aiub, o Monark, é famoso por falas polêmicas ditas , principalmente em seu podcast “Monark Talks”, no qual recebe convidados para conversar sobre temas diversos. Desta vez, a polêmica se deu por uma teoria que ele criou sobre o filme da Barbie, que está em alta, e a menção ao youtuber Felipe Neto, que também está constantemente envolvido em debates na internet.

- o que tem a ver o @felipeneto com a Barbie?

- tudo!

- por que?

- porque eles são do mesmo grupo político



Em uma entrevista recente em seu podcast, Monark convidou o comediante Arthur Petry e, em meio a conversa, o anfitrião dispara o início de sua teoria acerca do filme em cartaz e diz que a personagem principal do longa é lésbica. O humorista, então, se surpreende, e questiona se ela realmente teria essa orientação sexual e o podcaster se exalta: “Você nem viu, você nem sabe sobre o filme!”.





Eles prosseguem a conversa e Petry pergunta a razão de ele atacar um filme, o que não faz sentido. Em seguida, Monark revela o restante de sua teoria e cita Felipe Neto: “Tem certas coisas que são óbvias. Por exemplo, quando o Felipe Neto defende uma política pública, ‘cê’ não vai ficar com uma pulga atrás da orelha?”. Ainda sem entender a linha de raciocínio do apresentador, Petry questiona qual seria a relação de Felipe Neto com o filme. Monark, então, finaliza o pensamento: “Porque é tudo o mesmo grupo político que está por trás”. O convidado, aos risos, diz que o dono do podcast está começando a endoidar.









Nas redes sociais, as falas de Monark viraram piada. Internautas se divertiram assistindo ao trecho da entrevista e tiraram sarro. “A Barbie tem título de eleitor e tudo na cabeça do monark!”, disse uma mulher. “O bicicleta está ficando maluco, mané. Kkk”, debochou um homem. “Acho que a cabeça do monark não funciona direito mais, o dano cerebral foi forte demais”, comentou outro.





Na tarde dessa terça-feira (25/7), Felipe Neto compartilhou a conversa em perfil no Twitter, desmoralizando as falas de Monark. A publicação do influencer também contou com outras críticas e deboche dos usuários da rede. “Nossa, o exercício mental que esse povo faz... Barbie tem partido político!? AHAHAHAHAHAHAHAHA”, disse uma mulher. “Barbie é do PR, Partido Rosa”, brincou um perfil. “Eu quero poder votar no partido político da Barbie e do Felipe Neto! Teríamos o ministério do totally hair e do minecraft”, brincou outro.