Web debate se existem ETs depois de ex-oficial dizer que EUA mantêm OVNIS

Os ETs se tornaram parte do folclore de Varginha, onde moradores relatam uma aparição alienígena nos anos 1990 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A possível existência de vida alienígena movimenta as redes sociais nesta quinta-feira (27/7). Tudo por conta do depoimento de David Grusch, ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos. Durante audiência no Congresso americano, o militar aposentado disse que o país possui objetos voadores não-identificados (OVNIs) e restos mortais de seres supostamente “não humanos”, tripulantes das aeronaves.

Ele disse, ainda, que após saber da existência do programa que tinha o material, solicitou acesso, mas não obteve autorização, reportando, assim, aos seus superiores. Grusch também afirmou que conhece pessoas que foram perseguidas ou feridas por saberem a confirmação.

A audiência na qual ocorreu o depoimento pede para que o governo seja mais aberto e transparente sobre os fenômenos envolvendo OVNIs. A fala logo repercutiu em diversos perfis nas redes sociais, que começaram a questionar se Grunsch disse a verdade ou não. Mais ainda, os usuários se dividiram entre acreditar ou não se existe vida fora da terra.

“Vamos falar sério… é a mesma ladainha conspiracionista e recheada de ‘não posso dizer o nome’, ‘fiquei sabendo’..Com certeza, o cara foi contratado pra fazer um show e tirar os holofotes da crise atual com o filho do Presidente que está bem encrencado com a justiça”, apostou um perfil, citando o caso Huntler Biden, que é acusado por crimes fiscais e posse ilegal de armas.

“Ai, gente, lá vem mais teoria da conspiração com alienígenas! O governo dos EUA não consegue nem guardar segredo da receita da Coca-Cola, mas a gente acredita que tá guardando corpos de ETs? Tô fora dessa viagem intergaláctica”, disse outro.

Vários usuários questionam porque só os americanos conseguiram presenciar os alienígenas .”O mais engraçado disso tudo é que só os EUA que possuem esses relatos. Curioso: nenhuma outra grande potência, ter esse tipo de conhecimento ou relato. Meio fic isso. Muito filme norte-americano em que só eles são os salvadores do mundo porque não existe outro país”, ressaltou uma das críticas.

Por outro lado, as pessoas que acreditam no depoimento também deram sua opinião. “Dia mais importante para o mundo da Ufologia”, declarou uma publicação. As dúvidas que surgem, para esses perfis, é se os extraterrestres viriam ou não em paz. “Cada vez mais vindo a público, interessante como eles só estão preparando o terreno aos poucos, me pergunto exatamente pra que e quando finalmente vêm”, se perguntou um perfil.

“Eu estou absolutamente tranquilo. Certamente ELES vêm em paz, resgatar o amor entre os povos e iniciar a Era de Aquarius!”, desejou outro. “Chegamos ao motivo da terceira guerra mundial”, teme um perfil.

Além das especulações, não faltam os memes. Houve quem lembrasse das aparições alienígenas em Varginha, no sul de Minas, e em Magé (RJ). E até um antigo conhecido dos programas dominicais. “Sempre aparecia um antigamente, no SBT. Andava sempre com um tal de Rodolfo. Mas sempre ignoramos isso”, brincou um perfil. “TE AMO, ET BILU”, declarou outro. “Viu, a galera de magé e varginha não mentiram!!!”, ressaltou um internauta. Veja mais reações:

O OVNIS PODE ESPERAR A SUA HORA VAI CHEGAR pic.twitter.com/EWJt5ZqvmU %u2014 CHANCELERSP (@chancelersp) July 26, 2023

Com essa historia de #OVNIS nos EUA, daqui a pouco eu passo a acreditar em Zumbis estilo The Walk in dead %u2014 Sheilouk%uD83C%uDD70 (@SheilaVlopes) July 27, 2023

2023 - ex-oficial de Inteligência dos EUA, David Grusch afirma que ETs existem

2010 - ET Bilu



Respeitar o Brasil, ok %uD83D%uDE12 pic.twitter.com/aKnmDlRwH0 %u2014 Patrícia (@patyarqt) July 26, 2023

desde q to na Internet parece q toda semana tem algum julgamento nos eua q algum militar vem a público e fala sobre suposto ovnis encontrados e ou existência ETS.... zzzz pic.twitter.com/YBYvhe9WeP %u2014 Diezell (@hausjtga) July 27, 2023

Minha opinião sobre ETs: eu não duvido nem desacredito que eles existem. Só não faço questão que apareçam pra mim pra me provar algo. %u2014 Dudu Guimarães (@Dudu) July 26, 2023

OVNIs - Alienigenas - Invasão Extraterrestres



O Governo dos Estados Unidos finalmente deu inicio ao Plano da Maior Enganação da História da Humanidade.



Preparem-se para a concretização de todas as grandes "Teorias da Conspiração".



Preparem-se para os Iluminatis. pic.twitter.com/8fM5KnIXv5 %u2014 Navar %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF2%uD83C%uDDF8%uD83C%uDDFE%uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF8%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDFE (@LukasNavar) July 27, 2023

#OVNIS

Ya tenesmos plan para nuestro amigo de otro planeta...



El plan: pic.twitter.com/GhQsYSZ4WD %u2014 %u300Ael joxeee%u300B (@eljoxeee) July 27, 2023

qual foi o crime humanitario q os EUA cometeram dessa vez pro cara da inteligência ter tido q falar q ovnis existem em publico? %u2014 luna a musicista radical (ela/dela) (@SovietLunox) July 26, 2023