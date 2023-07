Vídeo: gata resgatada por caminhoneiro vira tiktoker e sensação nas redes

438

Sensação no TikTok, o perfil de Nina – a gatinha caminhoneira nordestina e naturalizada gaúcha – ultrapassou 58 mil seguidores na rede social. Até o fechamento desta publicação, somados todos os vídeos publicados, as aventuras dela ao lado do seu dono e caminhoneiro já haviam alcançado 1,9 milhão de curtidas.

Sucesso nas redes, Nina ainda é alvo de vários comentários carinhosos de seus seguidores todos os dias (foto: TikTok/Reprodução)



Seja no banco ao lado ou deitada no painel no caminhão, Nina parece estar sempre atenta quando escuta a voz do dono, além, é claro, de curtir a paisagem e aproveitar as paradas para alimentação e descanso por várias partes do Brasil.

Nina 'escolheu' seu dono

Em outro vídeo, o caminhoneiro conta que, em uma de suas viagens, encontrou e resgatou Nina em um posto de combustíveis, onde havia sido abandonada. Curiosamente, o animal não olha em nenhum momento para o lado do estabelecimento, como se soubesse que foi deixada ali sozinha. “Ela não olha para o posto. Ela não gosta. Parece que ela sabe”, comenta o caminhoneiro, destacando que foi Nina quem o escolheu.



Sucesso nas redes, a gata ainda é alvo de comentários carinhosos de seus seguidores. “Que ajudante linda essa princesa. Ela fica só no controle do cargueiro. Boa noite! Muito linda essa bebê. Te amo, Nina. Beijos”, escreveu um perfil. “Nina já conhece o mundo todo”, brincou outra seguidora ao fazer referência à rotina de viagens do pet ao lado do dono.