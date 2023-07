Funcionários de supermercado recriam abertura de X-men e viralizam na web

438

Mercado do Rio de Janeiro viraliza com vídeos promocionais engraçados (foto: Redes sociais/Instagram)



Um vídeo publicado por um supermercado do Rio de Janeiro na última terça-feira (18/7) está repercutindo na internet. Com uma grande jogada de marketing, os funcionários do mercado Multi Market Xerém recriaram a abertura de “X-men: Evolutions” de um jeito bem humorado e mostrando produtos da rede. A publicação, feita inicialmente no perfil oficial do mercado no Instagram e no TikTok, já alcançou mais de um milhão de visualizações em todas as redes.





O Multi Market é uma rede de supermercados do Rio de Janeiro que tem estabelecimentos em várias cidades do estado. Um deles, localizado no bairro Xerém, em Duque de Caxias, é famoso por fazer propagandas criativas e bem-humoradas nas redes sociais. Um desses comerciais que fez muito sucesso na web foi o que mostra funcionários recriando a abertura do desenho “X-men”.









Nos comentários da publicação, os seguidores foram à loucura. “Todo emprego deveria ter essa energia boa que eles estão transmitindo, parabéns”, elogiou um homem. “Haha muito booom!! Deviam receber aumento, ou uma bonificação”, sugeriu outro. “Todos são excelentes, super heróis do dia a dia”, comentou uma mulher. “Melhor marketing”, disse outra.

Outros se divertiram com a paródia. “No professor Xavier parado esperando voltarem pra buscar ele, eu já morri ali kkkkkkkkk muito bom”, disse uma mulher. “O Spike arrasou kkkkkkk”, disse um homem. “gente na tempestade eu perdi as energias .... kakakka”, comentou uma mulher.