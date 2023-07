677

Fãs de ‘Barbie’ resgataram um trecho de um vídeo do canal do YouTube Linhagem geek, em que os apresentadores Gabriel Alba e André Expider debocham de ‘Barbie’ . Aos risos, eles dizem que o filme dirigido por Greta Gerwig concorreria com Oppenheimer’ e ‘Missão impossível: acerto de contas - parte 1’. O vídeo foi publicado no dia 17 de julho e o tema principal era a proibição de um trailer de ‘Barbie’ pelo Conar.

“É muito otimismo. Não tem problema nenhum a pessoa ser otimista, você pode criar essa figura na sua mente”, dizem, aos risos. Os apresentadores também criticam a ação do público, afirmando que ninguém marcou uma passeata para defender a passeata. “A Barbie é uma personagem mulher. Vocês podiam fazer alguma coisa”, debocham.

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) emitiu uma liminar parcial que interrompia a veiculação de um dos trailers do aguardado filme 'Barbie', da Warner Bros, em salas de cinema brasileiras, especialmente em sessões abertas para menores de 12 anos no dia 10 de julho. No dia 12, o órgão voltou atrás e o teaser foi liberado.

Em outro trecho do mesmo vídeo, eles dizem que a decisão é um boicote. “Barbie é classificação livre e você tem a proibição do trailer em filmes menores de 12 anos, temos aí uma sabotagem”, diz Gabriel. “Atrapalha muito cortar o trailer, você praticamente esconde o filme. Acaba suprimindo a chance de ‘Barbie’ ganhar de ‘Oppenheimer’ e ‘Missão impossível’”, debocha André.



Margot Robbie durante uma das pré-estreias de 'Barbie' Jung Yeon-je / AFP

Diferentemente do que sugerem os youtubers, ‘Barbie’ bateu os oponentes nas bilheterias. No fim de semana de estreia, o filme faturou US$ 155 milhões (aproximadamente R$ 740 milhões) nos Estados Unidos e no Canadá.

No Brasil, o longa arrecadou mais de R$ 22 milhões em bilheterias . No mundo, o faturamento foi de US$ 337 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão) na estreia. Já ‘Oppenheimer’, que também lançou no último dia 20, arrecadou US$ 93,7 milhões (cerca de R$ 447 milhões) nos Estados Unidos. No planeta, a arrecadação foi de US$ 174,2 milhões. ‘Missão impossível – acerto de contas parte 1‘, que chegou nas telonas no dia 13, teve uma queda de 62% da bilheteria em relação ao fim de semana de abertura.

O canal também lançou outros vídeos sobre ‘Barbie’. Em um deles, os apresentadores defendem que o filme conquistou o público por causa das ações de marketing. No mais recente, eles dizem que ‘Barbie’ segue a “doutrinação feminista” e é “apenas lacração”.