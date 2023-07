677

Amy Schumer foi a primeira opção para interpretar a boneca Barbie no filme dirigido por Greta Gerwig ANGELA WEISS / AFP Primeira opção para interpretar a boneca Barbie no filme dirigido por Greta Gerwig, a atriz Amy Schumer recusou o papel em 2017. Um ano antes ela havia aceitado ser a estrela do longa, mas depois de alguns meses, recuou. Disse que preferia se afastar do projeto e alegou "incompatibilidade de agenda".

O motivo para ela dizer 'não' ao convite, na verdade, não foi este. Em entrevista ao programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, Schumer revelou por que optou por abandonar o trabalho. Para evitar qualquer tipo de intriga, a atriz --conhecida pelos shows de stand up e pela série de comédia Inside Amy Schumer--, fez questão de, logo no início da conversa, deixar claro que não há climão entre ela e a equipe.

Dito isso, foi direto ao ponto. "Eu havia dito que não iria fazê-lo por problemas de agenda, mas na verdade, foram diferenças criativas. Mas há uma nova equipe por trás, e o filme parece ser muito feminista e bem legal, então vou assisti-lo."

Cohen então quis saber se as "diferenças criativas" às quais ela se referia seriam relacionadas ao caráter "feminista e legal" que ela percebe no filme de hoje --e que, a julgar pelo seu comentário, não existiriam no roteiro original. "Sim", respondeu Schumer.

A atriz esteve ligada ao projeto quando o filme era trabalhado pela Sony. Os direitos foram vendidos à Warner, responsável por seu lançamento. "A Sony definitivamente não queria fazer o filme do jeito que eu queria, a única maneira que eu estava interessada em fazer."

O roteiro original previa que a Barbie interpretada por Amy seria exilada da Barbieland por não ser "perfeita o suficiente". A boneca seria uma "inventora ambiciosa" e sua grande criação, de acordo com a versão rejeitada pela atriz, seria um sapato de salto alto feito de gelatina.

Schumer teve a certeza de que o filme não teria nada a ver com ela quando a Sony lhe enviou um presente para comemorar a assinatura do contrato: um par de sapatos da grife Manolo Blahnik. "A ideia de que sapatos são exatamente o que toda mulher deve querer, bem ali... eu deveria ter dito logo de cara: 'vocês escolheram a garota errada'", disse.