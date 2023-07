677

Crianças de todas as idades podem curtir Barbie no SBT/Alterosa Mattel Television/divulgação

Barbie e seu mundo cor-de-rosa, que estão batendo recordes de bilheteria nos cinemas mundo agora, vão bater ponto também no programa “Bom dia & Cia – Férias”, exibido nas manhãs do SBT/Alterosa.





A partir desta segunda-feira (24/7), espectadores de todas as idades poderão assistir à série “Barbie dreamhouse adventures”, na qual Barbie e seus melhores amigos, incluindo o vizinho Ken, vivem muitas aventuras.No cinema, a classificação é para maiores de 12 anos. O “Sábado animado”, outra atração do SBT/Alterosa, também exibe animações estreladas pela boneca.