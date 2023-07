677

Tendência Barbie inundou as vitrines e as ruas Warner Bros

Cinemas lotados, filas para tirar foto e muito, mas muito rosa. Foi assim a estreia de ‘Barbie’ nos cinemas nesta quinta-feira (20/7). E para um evento tão aguardado como esse, as pessoas capricharam no look, claro, na cor rosa.

Na verdade, essa tendência tem um nome: barbiecore. “Desde que o filme da Barbie foi anunciado, a galera tá usando rosa. Tá todo mundo usando rosa sem parar. A gente sabe que o rosa é uma cor muito característica da boneca Barbie. E o barbie core é justamente incorporar o rosa no dia a dia: é rosa no sapato, é rosa no short, é rosa na saia, é rosa no blazer, é rosa no chapéu”, explicou o criador de conteúdo de moda Lucas Vitorino. Ele inclusive mostrou na prática como montar um look com muito estilo, combinando uma camisa brança, uma calça lilás e um tênis rosa. Claro, com acessórios.

A equipe do Estado de Minas convidou Lucas para ver de perto como as pessoas estão usando (e ousando) do barbiecore. Confira:

Barbies reais

Apaixonadas por Barbies desde criancinhas, Camila e Bárbaras montaram looks estilosos e com muita personalidade Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

Camila Mendonça, de 31 anos, é apaixonada por Barbie desde criança e até hoje ama esse universo, sempre presenteando a sobrinha com as bonecas. Ela mesma resolveu incorporar o brinquedo de outro jeito: usando muito rosa! Ela foi ver o filme com um conjunto rosa e um casaco off-white. Nos pés, uma peça mais Barbie impossível: uma bota rosa de cano alto.

“Tenho ela há um ano e eu uso ela sempre. Agora, aproveitando a moda barbie, estou usando mais ainda”, contou, revelando que já estava há tempos que já tinha pronto o look para ver o filme. Já Bárbara dos Anjos, de 29 anos, apostou em um look que mesclava rosa e branco. “Clássico, meigo e atemporal”, definiu.

A jovem disse ser apaixonada pelo rosa e deu dicas para quem quer apostar na cor. “Eu sempre procuro mesclar com cores claras, durante o dia, e mais escuras, durante a noite. Mas vai de cada um”, aponta.

A dupla de amigas Tamires Mendes e Karen Tanuri, ambas de 29 anos, vieram de Sete Lagoas para verem a estreia de Barbie. Elas se inspiram nas bonecas reais para montar os looks. Tamires escolheu a Barbie cowgirl por um motivo especial. “A minha inspiração vem do agro, porque eu faço agronomia e amo botas, amo rosa e acho que reuni tudo para montar esse look”, conta. Além da roupa rosa, ela usava uma bota com glitter prata, que customizou sozinha. “Fiz ela para minha formatura. No meu baile, eu quis ir bem diferente, diferente do salto, da sandália”, lembrou.

Já Karen fez a linha Barbie fashionista, com um look cheio de tendências: alfaiataria e calça cargo. “Uso rosa no dia a dia sempre. Meu guarda-roupa é bem colorido, eu gosto de cores, de inovar. Eu adoro”, contou.

Tamires e Karen usaram Barbies já existentes para montar seus looks Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

Rosa para os meninos

Um grupo de amigos resolveu fazer uma dobradinha no cinema, assistindo a ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’ em seguida. Para isso, eles montaram looks misturando o rosa, da boneca, e o preto, do filme do Nolan. Pedro Salomé, 23 anos, fez um look casual, mas cheio de estilo. “Esse casaco foi um presente da minha namorada de Dia dos Namorados. Ela sabia que eu estava animado para o filme e que eu gosto da Lacoste e aí ela achou. E a blusa eu mandei fazer, que é igual a blusa que o Ryan Gosling usou na CinemaCon, que tem o nome da diretora do filme”, descreveu.

Ele disse que gosta de usar algumas peças em rosa, mesmo que seja apenas um detalhe. Pedro deu uma dica de ouro para começar a usar a cor. “Não sou o melhor especialista, mas acho que minha dica para usar qualquer coisa é usar com confiança”, aconselhou.

Rafael Salazar, 22 anos, junto as caveiras de Oppenheimer com o rosa da Barbie. “Eu uso rosa no dia a dia. Inclusive, eu uso essa camisa em específico direto. Foi uma coincidência, eu encomendei uma camisa da Greta Gerwig hoje, mas não chegou a tempo. Eu abri meu armário e tinha essa que achei perfeita para a sessão dupla”, explicou.

Os amigos mostraram que rosa não combina só com as mulheres Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

Já Rafael Zorzal, de 25 anos, revelou que, apesar de estar com um look cheio de rosa, ele não costuma usar a cor no dia a dia. “Na verdade, eu não uso tanto rosa. Eu uso muito vermelho e preto. Mas eu gostei muito da combinação de rosa com preto, talvez eu comece a usar um pouco mais”, confessou.

Dentro ou fora da tendência barbiecore, Rafael tem um truque para montar visuais incríveis: “Normalmente, eu uso mais acessórios, como suspensórios e coletes, para fazer um look um pouco mais social e casual ao mesmo tempo. É algo que eu curto bastante.”