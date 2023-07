SIGA NO

Internet estipula idade da Barbie Redes sociais/Instagram

Com o lançamento tão aguardado de “Barbie: o filme”, que chegou aos cinemas nessa quinta-feira (20/7), vários assuntos relacionados ao brinquedo ficaram em alta. Um deles foi o questionamento acerca da idade da boneca mais famosa do mundo, que foi criada em 1959 e sempre se manteve e jovem e nos padrões estéticos da época . A influenciadora Jareen Imam compartilhou uma teoria em suas redes sociais e intrigou a web.





A influencer inicia o vídeo dizendo que, pela data de criação do brinquedo, Barbie teria 83 anos em 2023, mas suscita a dúvida de quantos anos ela deve ter no universo dela. Em seguida, ela conta a teoria que mais faz sentido para ela e discorda da ideia de que Barbie teria cerca de 19 anos, idade estipulada pela própria criadora da boneca, Ruth Handler, pois em 1959, sua filha, Bárbara Handler, que inspirou a Barbie, tinha na época.





Segundo Jareen, como a Barbie já teve algumas profissões, têm casa e carros, ela não deve ter 19 anos, pois seria muito jovem para ter conquistado todas essas coisas. Além disso, ela acredita que Barbie esteja na casa dos 30, já que, de acordo com algumas pesquisas, é o período em que as mulheres são mais bonitas. A publicação, feita em 26 de junho, já alcançou mais de 236 mil visualizações e rendeu vários comentários com outras estipulações.

“Eu sempre pensei que a Barbie tinha 28-34”, disse uma mulher. “Isso faz sentido, já que Margot Robbie tem 33 anos!”, disse outra. “Ela não tem idade, a idade dela é a que melhor combina com a linha do filme/boneca”, comentou uma terceira.





Alguns dos internautas criaram suas próprias teorias e compartilharam nos comentários. “acho que teve um episódio de “barbie: a vida na casa dos sonhos” em que os personagens estavam todos tentando descobrir a idade dela (não lembro como acabou mas lembro que existiu)”, relembrou uma mulher.





“Mas se você assistir aos filmes, alguns deles realmente sugerem que a Barbie é uma atriz e que ela representa os papéis que lhe são atribuídos. Isso explicaria por que ela tem tantas casas e uma carreira próspera em tantos campos (ela está apenas representando)”, disse uma internauta.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.