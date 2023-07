677

Tatá e Olive, do canal Dragbox, e Larissa Manoela chamaram a atenção com suas combinações de roupa. Instagram/Twitter

Uma das produções mais esperadas de 2023, ‘Barbie: o filme’ chega às telonas nesta quinta-feira (20/7), mas algumas pessoas já assistiram ao longa na pré-estreia, que aconteceu nessa terça-feira (18/7). Entre os fãs da boneca, vários famosos marcaram presença no que foi considerado um dos eventos do ano e aproveitaram para ousar nos looks cor-de-rosa.





De atores a influenciadores, vários nomes conhecidos tiraram suas roupas estilizadas do guarda-roupas e exibiram na pré-estreia de ‘Barbie: o filme’. As roupas, além de cor-de-rosa, exalaram glamour, influenciado pelo estilo único e icônico da boneca mais famosa do mundo. Acessórios como bolsas, óculos, joias e muito brilho também compuseram o look das pessoas que estavam presentes.



A pré-estreia contou com uma multidão, um verdadeiro ‘mar de rosa’. Nas redes sociais, os fãs do filme registraram o momento e ainda posaram diante das câmeras para mostrar seus looks.

Não tô aguentando esse vídeo da Pre estreia de Barbie %uD83D%uDE2D pic.twitter.com/ssJ5zBBp19 %u2014 Morais (@EuMoorais) July 19, 2023







Os influenciadores Eduardo Martini Camargo e Filipe José de Oliveira, do canal Diva Depressão, Karen Bachini, Nath Araújo, Karol Pinheiro e as drag queens Tatá e Olive, do canal Dragbox , marcaram presença no evento e registraram em seus perfis do Instagram as peças fashionistas que usaram.

A ex-participante do BBB 20, a advogada Gizely Bicalho, também registrou em suas redes o momento em que ela e outros ex-BBBs exibiram seus looks diante das câmeras.





A atriz Larissa Manoela também deu o que falar com o seu look bafônico. Trajando um corset e uma saia, acompanhados de um terninho e uma bolsa em formato de coração, ambos rosa, a artista também usou um colar um tanto inusitado. O acessório, que reúne várias pernas da boneca Barbie, deu o que falar na internet. Muitas pessoas acharam aterrorizante e outras consideram autoral.

o colar da larissa manoela na pré estreia de barbie %uD83D%uDDE3%uFE0F pic.twitter.com/YJQbTTrbHB %u2014 luscas %u2122%uFE0F (@luscas) July 19, 2023







Mais tarde, em seu perfil no Twitter, Larissa Manoela esclareceu a razão de estar utilizando a peça e rebateu as críticas que recebeu. “VOCÊS VERÃO MAIS E AINDA ESTAMPADO NA TELA GIGANTE DO CINEMA!”, disse na legenda de uma foto.

Ao colar polêmico o que tenho a dizer sobre é: VOCÊS VERÃO MAIS E AINDA ESTAMPADO NA TELA GIGANTE DO CINEMA! No meu próximo filme %u201CTraição Entre Amigas%u201D a minha personagem Penélope confecciona acessórios diferentões e esse é um deles. Ganhei de presente da equipe de figurino e%u2026 pic.twitter.com/yXAQhcxQ3C %u2014 Larissa Manoela %uD83E%uDD8B (@larimanoela) July 19, 2023

