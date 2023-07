'Filme do ano': internet comemora primeiras críticas de 'Barbie'

677

Os fãs aguardam ansiosamente a chegada de 'Barbie' nas telonas e apostam no sucesso do longa (foto: Reprodução / Barbie / Warner Bros)

Só se fala em ‘Barbie’! Após uma premiere em Los Angeles nesse domingo (97), começaram a sair as primeiras críticas sobre o longa. E tudo indica que o filme, com estreia marcada para o próximo dia 20, a vai ser um sucesso.

Na web, o longa já é um sucesso. Internautas colocaram ‘Barbie’ e ‘filme do ano’ entre os assuntos em alta e até criaram uma fake news de que o filme tinha conseguido avaliação de 100% em 54 críticas do site Rotten tomatoes. Na verdade, ainda não existem classificações para o longa.

Apesar disso, os especialistas que viram ‘Barbie’ em primeira mão teceram elogios ao roteiro e ao elenco, com destaque para Ryan Gosling, como o boneco Ken. O que rendeu uma campanha por Oscar antes mesmo da estreia nas telonas.

“Filme do ano. Oscar, please”, pediu um internauta. “A crítica só confirma o que já sabíamos: vai ser o filme do ano e vai se tornar um dos clássicos da década”, previu outro.

A boneca mais famosa do mundo criou muita expectativa entre os fãs. “Não sei pq a surpresa, já viram a Barbie falhar em alguma coisa? Sempre foi um sucesso e sempre será”, declarou um comentário. “Sabia que a Greta não ia me decepcionar”, afirmou outro perfil, se referindo a Greta Gerwig, diretora do filme. Confira mais reações:



O que dizem as críticas

Segundo o repórter do ScreenRant, Joseph Deckelmeier, ‘Barbie’ é um filme "engraçado, bombástico e muito inteligente". Ele também destacou as atuações de Margot Robbie, Tyan Gosling e Simu Liu.

Já Jamie Jirak, do Comic Book, declarou que ‘Barbie’ já é o seu filme favorito do ano. Para ele, Ryan Gosling se saiu tão bem como o Ken, que merece uma indicação ao Oscar. "Greta Gerwig de alguma forma superou minhas expectativas. Ela aborda os pontos positivos e negativos da Barbie de forma tão bonita. Dê a Ryan Gosling uma indicação ao Oscar, estou falando sério!", escreveu.

Para Sharronda Williams, do Rotten tomatoes, Margot Robbie e Ryan Gosling são a melhor parte do filme, mas criticou alguns pontos do enredo."Ryan Gosling rouba a cena, entregando a maioria das risadas, enquanto a performance sincera de Margot Robbie vai transbordar seu coração. Embora eu tenha gostado da maior parte do filme, o roteiro parece inflado às vezes", publicou.

A editora da Variety, Katcy Stephan, usou “perfeição” para descrever o filme, destacando o desempenho da diretora. “Greta Gerwig oferece um comentário sutil sobre o que significa ser uma mulher em uma brincadeira engraçada e divertida. Todo o elenco brilha, especialmente Margot Robbie e Ryan Gosling em papéis que claramente nasceram para interpretar”, declarou.

Outra crítica muito comentada foi a de Perri Nemiroff, do site Collider. Ele disse que o filme não explorou alguns pontos interessantes do roteiro. “Acho que o filme serve especialmente bem à Barbie de Margot Robbie e sua jornada, mas há outros personagens passando por arcos importantes que precisavam de mais tempo na tela para realmente se aprofundar e explorar ao máximo”, avaliou.