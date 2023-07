'Barbie': internet compara brindes dos cinemas brasileiros e estrangeiros

677

O copo promocional da Barbie foi criticado nas redes (foto: Reprodução)

Os fãs da Barbie estão decepcionados com o anúncio dos brindes do filme na rede Cinemark. O combo promocional com direito a um balde de pipoca, dois refrigerantes grandes, chiclete e um copo personalizado do filme foi tido como simples demais. Além disso, os internautas dizem que o lanche está muito caro e aquém dos brindes vendidos lá fora.

Na Cinemark de fora do Brasil, os fãs podem adquirir dois modelos de copos da Barbie, baldes de pipoca em formato de caixa da boneca ou de bola de praia. Além disso, há uma opção de uma bolsa cor-de-rosa em formato de corações com um pequeno cobertor com a silhueta da personagem. Tanto o combo gringo quanto o brasileiro foram anunciados nessa quinta-feira (29/6), quando iniciaram a pré-venda dos ingressos do filme que chega aos cinemas no dia 20 de julho.

Além disso, os fãs reclamam que o combo brasileiro custa mais de R$ 70, com prints no valor de R$ 83 circulando nas redes sociais. Para eles, o preço não acompanha a qualidade do copo. “Parece da 25 de março”, criticou um perfil.

Já a rede UCI Cinemas, que tem lojas em várias cidades do país, lançou um combo com um copo do filme, pipoca cor-de-rosa e um refrigerante. O brinde foi eleito mais bonito e atrativo que o da Cinemark. Apesar de não ter sido divulgado o preço, acredita-se que deve girar em torno dos R$ 40, como ocorreu com outros combos da rede. Em Minas Gerais, a rede UCI Cinemas tem apenas uma loja, em Juiz de Fora.

enquanto o combo do cinemark br é só um copo de brinde o gringo falta só ter a casa inteira da barbie como opção pic.twitter.com/AyZW7bEQVz %u2014 %uD835%uDC85%uD835%uDC82%uD835%uDC8B (@jaguareffects) June 29, 2023

O Cinemark trouxe aquele copo vagabundo enquanto o lá fora tem um vagabundo e um lindo e ainda uma bolsinha com manta pic.twitter.com/p7pRfJnmJm %u2014 Mafê Vai Ver a Taylor (@habittomm) June 30, 2023

O Cinemark acaba de anunciar como será o combo do filme #Barbie. Irão garantir o de vocês? %uD83C%uDF7F pic.twitter.com/fEJBbsh18k %u2014 Info Barbie %uD83C%uDF38 (@InfoBarbieBR) June 29, 2023

combo da barbie nos cinemas fora do brasil: uma caixa de plástico em tamanho de caixa de boneca pra pipoca e bola de praia pra refri, uma mochila de pelúcia com uma toalha



no brasil: apenas um copo mixuruca e por 87 REAAAAAAAAAISSSSSSSSSS, CINEMARK VAMOS TER VERGONHA NA CARA? pic.twitter.com/8LZ3fzw4Bu %u2014 pedro com p (@pedrouliani) June 29, 2023

porra vou fazer rivalidade de combos de empresas SIM massacrou o combo do cinemark com essa pipoca rosa https://t.co/rmyU8myhj8 %u2014 heroina do lixo (@heroinadolixo) June 29, 2023

Eu esperava mais do Cinemark. Eles tinham que dar uma BARBIE mesmo. Uma Barbie edição especial do filme. Será que é pedir muito??? pic.twitter.com/1HQCKeF12G %u2014 aline ramos (@_alineramos) June 29, 2023

o brinde do cinemark do brasil vai ser esse aqui e vão cobrar 75 reais https://t.co/07CX34woAF pic.twitter.com/fcSS9Edqaj %u2014 vi (@p4ul1n0_0n1lu4p) June 29, 2023

%uD83D%uDEA8 pausa nas fotos e vídeos da Margot na Austrália, para falar que a Cinemark BR nos ouviu e aparentemente, teremos um balde de pipoca de #barbie?? %uD83D%uDC40 pic.twitter.com/0bwcFiqAKP %u2014 Portal Margot Robbie (@PortalRobbie) June 30, 2023

Após as críticas, o perfil do Cinemark fez uma publicação em que um balde rosa com pipocas da mesma cor aparece, sugerindo que o item fará parte do combo promocional. Mas não houve nenhum tipo de confirmação.

O Estado de Minas procurou a assessoria de imprensa da Cinemark, que informou que não comenta sobre os valores de seus produtos.