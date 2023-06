'Barbie' X 'Oppenheimer': internet especula qual filme será melhor

677

'Barbie' e 'Oppenheimer' são dois dos principais filmes do ano (foto: Divulgação)

De um lado do ringue ‘Barbie’, de outro ‘Oppenheimer’. Os dois filmes estreiam no próximo dia 20, com diretores e atores premiados. Mas as coincidências acabam aí, já que as tramas são tão distintas. Sendo tão esperados pelos amantes da sétima arte, começou uma grande rixa entre os dois longas: qual será o melhor roteiro? E qual é o mais aguardado?

Estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, ‘Barbie’ contará as aventuras da boneca mais famosa do mundo, em uma jornada pelo autoconhecimento e empoderamento feminino. A direção é de Greta Gerwig, responsável por "Adoráveis Mulheres" e "Lady Bird: A Hora de Voar". Repleto de cor-de-rosa, o filme pretende trazer diversão e muita música pop.

‘Oppenheimer’ será um filme denso sobre o inventor da bomba atômica, dirigido por Christopher Nolan, que também dirigiu a trilogia ‘Batman - o cavaleiro das trevas’ e ‘A origem’. O elenco terá nomes como Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e Florence Pugh. A história terá elementos de terror e prometer abalar emocionalmente o espectador. E agora? Qual deve ser melhor? Veja os argumentos dos internautas:

- Você vai no cinema dia 20 de julho?

- Sim

- que filme vai assistir?

- Barbie e você?

- Oppenheimer https://t.co/A8hX9tdJ2G pic.twitter.com/dh6LrIGh1x %u2014 Sr. Holmes (@LuizSrHolmes) June 20, 2023

Oppenheimer só aparece na minha timeline quando é comparado com

Barbie.



O mínimo que Nolan deveria fazer é agradecer Greta por todo marketing gratuito, mesmo que negativo em muitas das vezes. https://t.co/FaCaiByerm %u2014 Gabi Venzke (@GabiVenzke) June 26, 2023

Sério, tô tão ansiosa pra Oppenheimer %uD83D%uDE2D sinto que vai ser um dos maiores filmes já lançados

Nada contra Barbie, inclusive quero assistir, mas Christopher Nolan vai emocionar dms %u261D%uD83C%uDFFC %u2014 Mabel (@isabelbarrbosa) June 26, 2023

Barbie poderá até ser um filme melhor mas Oppenheimer é muito mais filme de se assistir no cinema https://t.co/gdgw2SivVe %u2014 Rodrigo Serafim (@serafimborgess) June 16, 2023

‘Barbie’ deve faturar mais

Segundo as primeiras projeções de bilheteria de Puck, a bilheteria de ‘Barbie’ deve superar ‘Oppenheimer’ no final de semana de estreia. O live-action deve faturar US$ 45 a US$ 55 milhões entre os dias 22 e 23 de julho. Já para o longa de Nolan, o esperado é algo entre US$ 30 e US$ 35 milhões.

Um dos motivos é que ‘Barbie’ tem uma classificação etária mais baixa, tendo um público mais amplo que ‘Oppenheimer’. Já para o The Box Office Theory, um site dedicado a analisar a indústria do cinema e comentar as estatísticas, as pré-vendas apontam quase US$ 100 milhões nos Estados Unidos.

Mas, independentemente da disputa, os dois filmes devem conquistar o público e concorrer ao Oscar. Por isso, começou o movimento “Barbenheimer”, que são aqueles que estão ansiosos para ver os dois longas. E já existe até uniforme para os esses fãs:

S O O N pic.twitter.com/nKX6jXITbr %u2014 vm %u274A (@tentwentysixpm) June 7, 2023

%u2014 is this too long probably anyways pic.twitter.com/q8mNePnYA2 %u2014 kay @velmorfilm (@velmorfilmedit) June 8, 2023

me and the boys heading to Oppenheimer after watching Barbie pic.twitter.com/zj7MTdtL3Z %u2014 Trevor Grant (@trevorjamesg) June 11, 2023