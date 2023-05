Com Dua Lipa, confira a tracklist de 'Barbie The Album'

677

Dua Lipa lançou o single 'Dance The Night', para o filme 'Barbie' (foto: TYRELL HAMPTON/Divulgação) Um dos elementos para uma produção cinematográfica de sucesso está na trilha sonora escolhida para o filme - isso o live-action de “Barbie” já tem garantido. O longa terá faixas inéditas da superestrela global Dua Lipa e outros grandes artistas na tracklist, anunciada pela Atlantic Records para dia 21 de julho em “Barbie The Album”.









“Barbie The Album” contemplará novas faixas com uma formação inédita de artistas, incluindo Nicki Minaj e Ice Spice, Lizzo, KAROL G, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, KHALID, The Kid LAROI, Tame Impala, HAIM, GAYLE e FIFTY FIFTY feat. Kali.





A estrela do filme “Barbie”, Ryan Gosling, também se junta à robusta lista de intérpretes da trilha sonora com sua icônica música original interpretada como seu personagem, Ken.

Confira a tracklist de “Barbie The Album”:

Lizzo – Pink

Dua Lipa – Dance The Night

Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World (with Aqua)

Charli XCX – Speed Drive

KAROL G – WATITI (feat. Aldo Ranks)

TBA

Tame Impala – Journey To The Real World

Ryan Gosling – I’m Just Ken

Dominic Fike – Hey Blondie

HAIM – Home

TBA

The Kid LAROI – Forever & Again

Khalid – Silver Platter

PinkPantheress – Angel

GAYLE – butterflies

Ava Max – Choose Your Fighter

FIFTY FIFTY – Barbie Dreams (feat. Kali)