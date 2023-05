Horóscopo do dia (30/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Comunicação e repressão

A quadratura entre Mercúrio em Touro e Lilith em Leão traz para hoje desafios na comunicação, em especial caso tenha reprimido sua criatividade, poder e valor pessoal. O movimento retrógrado de Mercúrio enfatiza que é preciso raciocinar, ponderar e refletir antes de comunicar. Busque reconhecer seu valor interno e serenidade para que possa ter conversas verdadeiramente saudáveis e curativas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe traz reflexões quanto ao seu senso de valor próprio, merecimento, prosperidade e vida material. Pode sentir que reprimiu boa parte deste potencial, mas deve evitar discussões desnecessárias. Busque reconhecer onde não exerceu seu potencial e trace estratégias para conciliar seu poder de conquista e materialização em breve.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Mercúrio retrógrado no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe feito refletir muito sobre quem você é e como age e se posiciona. A quadratura com Lilith no seu setor emocional mostra que você pode ter reprimido muita coisa em prol de vivências familiares ou querendo se sentir pertencente a pessoas. O momento lhe traz ponderação justa para que supere tais limitações, mas evite discussões desnecessárias.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto desafiador a Lilith. Ele lhe pede um tanto mais de introspecção, entrega, sacrifício de velhos valores e espiritualidade. Todavia, algumas frustrações podem lhe permear o campo mental. Evite a comunicação abrupta de tais emoções. Busque refletir, ponderar e principalmente transformar antes de verbalizar.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe pede um tanto mais de reflexão e ponderação, em especial na comunicação em massa, relação com amigos, grupos e online. De alguma forma pode ter deixado de comunicar seu valor em tais situações, o que pode ser bem frustrante. Busque refletir e ponderar, lembrando que para pertencer não tem que ter valores idênticos aos dos outros.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembra que pode ter deixado de ser você mesmo em muitos contextos e será preciso trabalhar estas frustrações. Aqui, em especial, questões ligadas à carreira, comunicação profissional, figuras de autoridade e afins podem ser o foco. Busque reconhecer o que houve de errado para corrigir, mas evite discussões desnecessárias e infrutíferas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto desafiador a Lilith. Ele tem lhe feito ponderar e refletir melhor sobre planos futuros, crenças, objetivos, crenças e visões de mundo. Questões emocionais, subconscientes e/ou espirituais afetam o processo, em especial caso tenha negado estas esferas da vida. Busque ponderar, mas também sentir e se entregar à vida antes de problematizar ou comunicar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe pede um tanto de introspecção e reavaliação emocional. Algumas frustrações emocionais podem emergir, em especial aquelas ligadas a amizades, vida social, grupos ou online. Busque entender onde deixou de ser você mesmo ou expressar o que era importante neste contexto, mas evite discussões desnecessárias. Aprenda a reciclar suas emoções para fazer diferente.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe traz muitas reflexões e ponderações quanto às parcerias, amor romântico e vida social. Está pesando o que há de valor ou não em tais contextos. Algumas frustrações podem emergir, em especial caso sinta que tenha cedido demais, ultrapassado seus limites ou não vivido sua independência. Tire tempo para ponderar, evitando discussões desnecessárias ou decisões irrefletidas. Mas pense bem em como pode relacionar com mais veracidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz grandes reflexões e ponderações quanto à vida material: rotinas, trabalho e saúde precisam ser reformulados. Pode sentir frustrações quanto a sua liberdade, objetivos, princípios, fé e afins, mas deve buscar reflexão e não atitudes ou comunicações abruptas. Busque estar em contato com a terra e o mundo material e prático, lidando com mudanças de plano futuro ou se dando tempo de aguardar as possíveis transformações.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe traz necessidade de reconexão para consigo mesmo. Deve refletir e ponderar acerca do valor de si mesmo e sua expressão. Frustrações emocionais podem emergir aqui, mas devem também ser bem ponderadas. Se dependeu muito do outro, seja em valor, seja emocionalmente, busque entender e resgatar seu poder pessoal, mas evite discussões agressivas ou imprudentes.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe traz profundas reflexões e ponderações no campo emocional, pessoal, familiar e passado. Se permita mais introspecção e fluidez emocional. Alguns acordos, questões judiciais, parcerias, casamentos ou a sensação de ter cedido ao outro podem acarretar frustrações, mas será preciso evitar comunicações impulsivas. Reflita bem em como deve se nutrir e se valorizar mais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe pede grande ponderação e reflexão antes de qualquer comunicação. Você está revendo ideias e conceitos e deve ter a mente flexível. Algumas frustrações, em especial ligadas ao trabalho, rotina, saúde ou vida material podem emergir. Caso não se sinta apropriado de tais setores, busque ponderar e refletir melhor em como melhorar, mas evite comunicações impulsivas ou irrefletidas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com Email: igomerhenrique@gmail.com