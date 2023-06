Nicki Minaj e Ice Spice lançam música do filme 'Barbie' e quebram internet

677

Pouco menos de um mês antes do lançamento de ‘Barbie’ nos cinemas, os fãs que estão ansiosos para conferir o filme tiveram um gostinho do que vem por aí. As rappers Nicki Minaj e Ice Spice lançaram, nesta sexta-feira (13/6), a música e o clipe de ‘Barbie world’, que fará parte da trilha sonora do longa. E o resultado agradou à internet.

A faixa traz um clima de nostalgia, misturando o rap feminino atual com o clássico ‘Barbie girl’, do grupo Aqua, que fez sucesso nos anos 1990 e se tornou um hino da boneca mais famosa do mundo. Ao invés da Barbie que permite que você penteie seus cabelos e a leve para onde quiser, a Barbie da música de Nicki e Ice é poderosa, sexy e sabe o que quer.

As rappers ainda falam sobre as falsas barbies e dos kens. O clipe, que bateu 840 mil visualizações em apenas 8 horas após do lançamento, traz referências aos trailer dos filmes, recriando cenas como a Barbie (Margot Robbie) dirigindo o conversível cor de rosa. Além disso, vários outros cenários e looks fazem referência ao filme.

Clipe de 'Barbie world' deixou a internet em polvorosa com para 'Barbie' (foto: Reprodução)

A música fez com que os internautas subissem a tag “Barbies (sic) day” entre os assuntos mais comentados das redes sociais. “Sério, ‘Barbie girl’ é uma música TÃO nostálgica e eu adoro o fato da Nicki e a Ice terem usado o sample dela, mesmo com poucos minutos de música elas entregaram MUITO, tá gostosinha demais de ouvir”, elogiou um fã.

“O clipe de Barbie World tá tão LINDO, cheio de referências ao filme, sem contar a estética impecável que elas serviram, a Nicki e a Ice juntas são GIGANTES”, disse outro.