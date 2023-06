Margot Robbie implorou por Casa dos Sonhos da Barbie em novo filme

677

O trailer já está disponível para visualização. (foto: Divulgação Barbie)



Durante sua participação no "The Kelly Clarkson Show", Margot Robbie, protagonista de "Barbie: O Filme", compartilhou uma história de sua infância que a inspirou a fazer um pedido especial à diretora Greta Gerwin. A atriz contou que se encantou pela famosa boneca quando ganhou uma Casa dos Sonhos da Barbie e que esse presente teve um impacto significativo em sua vida, levando-a a querer incorporá-lo ao filme.





Margot Robbie admitiu que chegou a pensar que o roteiro de 'Barbie' não seria aprovado, mas seguiu em frente com a ideia. "Eu falei para a diretora: 'Vou apoiar a sua visão, o que você desejar incluir neste filme, faremos'. Mas tenho um pedido. Por favor, podemos ter uma 'Casa dos Sonhos' com um tobogã que liga o quarto à piscina? Porque esse é o meu sonho", revelou a atriz. E, de fato, seu pedido foi atendido.









Sarah Greenwood, designer de produção do longa, mencionou em entrevista à "Architectural Digest" que a cor rosa fluorescente foi amplamente utilizada para criar uma versão em tamanho real da icônica casa de bonecas. "O mundo ficou sem rosa", afirmou Sarah. A revista divulgou com exclusividade detalhes do cenário desenvolvido para representar o universo da Barbie. "Queria capturar o que tornava as casas de bonecas tão incrivelmente divertidas", esclareceu a diretora Greta Gerwin.





O filme conta ainda com a participação de Ryan Gosling como Ken, Dua Lipa, Will Ferrell, Simu Liu e Ncuti Gatwa. O trailer já está disponível para visualização.