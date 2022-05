Show do Metallica em BH: horário, como chegar e ingressos

Pela primeira vez, a banda Metallica se apresenta em Belo Horizonte nesta quinta-feira (12/5). Após dois cancelamentos devido a pandemia, o grupo encerra a turnê WorldWired com show no Mineirão. Confira um guia sobre os horários dos shows, como chegar de transporte público, objetos proibidos e se ainda dá tempo de comprar ingressos para ver essa apresentação histórica.





Horário dos shows

Os portões do Mineirão serão abertos às 15h, mas o primeiro show só deve começar depois das 18h. As apresentações de abertura terão os paulistas da Ego Kill Talent, às 18h30, seguida pelos estadunidenses Greta Van Fleet, às 19h30. O Metallica deve subir ao palco às 21h.





Mas, desde a quarta-feira (11/5), dezenas de fãs já estavam acampados na entrada do Mineirão para não perder a chance de tentar ver o show do Metallica em BH de um bom lugar.



Ingressos para o show?



Metallica faz show pela primeira vez em BH, encerrando turnê (foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP)

Os ingressos custam R$ 140 (meia-entrada, cadeira superior) a R$ 740 (inteira, pista premium) pelo site Eventim. Corre que até o fim desta manhã eram raríssimos os ingressos disponíveis.

Como chegar no Mineirão

O show será no Estádio Mineirão, na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, no Bairro São José. Organizadores e BHTrans recomendam que o acesso seja feito, preferencialmente, de ônibus. Entre as linhas do Move que passam por diferentes lugares do Centro de BH a caminho da Pampulha estão a 51, 5106, 5401, 64 e 67. Além do transporte público, aplicativos são opções, mas lembre-se de planejar o retorno.





Objetos proibidos

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais (inclusive Go-Pro)

Tablets

Cartazes de qualquer tipo

Guarda-chuvas

Bebidas alcoólicas

Materiais ou objetos cortantes e armas de fogo

Embalagens de vidro (copo, garrafa etc)

Fogos de artifício

Papel (rolo, jornais e revistas)

Bandeiras e faixas com mastro

Capacetes de motos ou similares

Correntes, cinturões e pingentes

Roupas e acessórios com partes pontiagudas ou cortantes

Medicamentos sem receita médica

Laser, walkie-talkies e drones

Pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos

Animais, exceto cães-guias identificados e vacinados

Bastão para tirar fotos

Mochilas ou bolsas maiores que 20cmX30cm

Cigarros eletrônicos e similares

Buzinas de ar

Desodorante, perfumes e cosméticos em frascos acima de 90ml

O Metallica promete repetir a dose com versões estendidas de clássicos do grupo e canhões de fogo cenográfico para esquentar a noite, que promete clima frio em Belo Horizonte. O repertório conta com "Seek and destroy", "Harvester of sorrow", "One", com direito a bis com as canções "Master of puppets", "Nothing else matter" e "Enter Sandman".





A banda passou por Porto Alegre e Curitiba, onde uma fã deu à luz durante o show. Na última terça (10/5), a banda de James Hetfield (vocal e guitarra), Kirk Hammett (guitarra solo), Robert Trujillo (baixo) e Lars Ulrich (bateria) se apresentou em São Paulo, no Estádio do Morumbi, com 99% do público trajando preto.