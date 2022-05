Kirk Hammett, Lars Ulrich, James Hetfield e Robert Trujillo levam seus sucessos ao palco do Mineirão nesta noite (foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP)











Depois de turnê com direito a um parto realizado na pista do show, a banda californiana Metallica encerra sua mais recente passagem pelo Brasil com apresentação na noite desta quinta-feira (12/5), em palco montado no Mineirão.









Para a performance no Mineirão, ainda estão disponíveis ingressos que variam de R$ 140 (meia-entrada, cadeira superior) até R$ 740 (pista premium, inteira) com vendas pelo Eventim.





A banda promete repetir a dose com versões estendidas de clássicos do grupo e canhões de fogo cenográfico para esquentar a noite, que promete clima frio em Belo Horizonte. O repertório conta com "Seek and destroy", "Harvester of sorrow", "One", com direito a bis com as canções "Master of puppets", "Nothing else matter" e "Enter Sandman".





PARTO NO PALCO





Foi ao som de "Enter Sandman", aliás, que o pequeno Luan Figueiró veio ao mundo durante o show da banda no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. A mãe e o pai do bebê, Joice e Jaime Figueiró, compraram os ingressos para o show logo após o anúncio da turnê. Entre as remarcações em função da COVID-19, acabaram recebendo a notícia da gestação do segundo filho do casal, mas, pelos cálculos feitos, não esperavam que ele fosse nascer justamente durante a apresentação do Mettalica.





A banda entrou em contato com os pais de Luan e o desejo de todos é que, além de saúde, ele cresça fã de Metallica. Para os fãs de BH, a dica é se agasalhar bem, conferir os cartões de vacinação e garantir que nenhuma emoção como a de Curitiba ocorra além das músicas do show.





METALLICA

Show de abertura com a banda norte-americana Greta Von Fleet. Estádio Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001 – São José), nesta quinta-feira (12/5), às 21h. Ingressos de R$ 140 (meia-entrada, cadeira superior) a R$ 740 (inteira, pista premium) pelo Eventim.



Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro.