Sexta-feira 13? Veja 5 filmes de terror gratuitos disponíveis no streaming

Antonio Fagundes em cena de 'Quando eu era vivo', inspirado em livro de Lourenço Mutarelli (foto: ItauCulturalPlay/DIVULGAÇÃO)





Entra em cartaz nesta sexta-feira (13/5), no catálogo da plataforma de streaming do Itaú Cultural , a mostra “Terror à brasileira”, com cinco filmes que conquistaram o público nas salas de cinema, com destaque para “Quando eu era vivo”, protagonizado por Antonio Fagundes e a cantora Sandy; e “Fábulas negras”, dirigido por José Mojica Marins, o eterno Zé do Caixão. Por sua vez, “Terror na tela”, que também será disponibilizado a partir de amanhã, traz títulos exibidos nas últimas edições do Festival Internacional de Curtas de São Paulo – Curta Kinoforum. As duas mostras serão disponibilizadas gratuitamente.



LEIA MAIS 04:00 - 12/05/2022 "O homem do Norte" é filme de ação com trama shakespeariana

04:00 - 12/05/2022 O Coral das Lavadeiras de Almenara traz seu canto a Belo Horizonte

04:00 - 12/05/2022 Reformulada, Bienal Mineira do Livro terá megaedição e planeja permanência



De volta ao ambiente em que cresceu, ele reencontra objetos que pertenceram à sua mãe e desenvolve uma estranha obsessão pelo passado de sua família. Já em “Fábulas negras” (2015), Zé do Caixão divide a direção com Rodrigo Aragão, Petter Baiestorf e Joel Caetano, novos realizadores brasileiros que têm se dedicado ao gênero do terror.



Com uma história cheia de sustos, mas com uma pitada de humor, a produção mostra um grupo de meninos brincando de super-heróis, até que começam a contar histórias de terror. A partir desses contos, eles embarcam em uma macabra aventura envolvendo lendas urbanas e personagens do folclóricos, como lobisomem, bruxa, fantasma, monstro e saci-pererê. O longa “Quando eu era vivo” (2014), de Marco Dutra, é inspirado no livro “A arte de produzir efeito sem causa”, de Lourenço Mutarelli. O filme mostra a história de Junior, um rapaz que se muda para a casa de seu pai ao perder o emprego e se divorciar.De volta ao ambiente em que cresceu, ele reencontra objetos que pertenceram à sua mãe e desenvolve uma estranha obsessão pelo passado de sua família. Já em “Fábulas negras” (2015), Zé do Caixão divide a direção com Rodrigo Aragão, Petter Baiestorf e Joel Caetano, novos realizadores brasileiros que têm se dedicado ao gênero do terror.Com uma história cheia de sustos, mas com uma pitada de humor, a produção mostra um grupo de meninos brincando de super-heróis, até que começam a contar histórias de terror. A partir desses contos, eles embarcam em uma macabra aventura envolvendo lendas urbanas e personagens do folclóricos, como lobisomem, bruxa, fantasma, monstro e saci-pererê.



Em “Os jovens Baumann” (2019), de Bruna Carvalho Almeida, os primos e herdeiros da família que dá nome ao filme desaparecem misteriosamente durante as férias na fazenda dos patriarcas, em Santa Rita do Oeste, Minas Gerais. Os únicos resquícios são fitas VHS encontradas com seus últimos registros caseiros.



No final, cabe ao espectador tirar as suas próprias conclusões sobre o desaparecimento dos jovens, se foi algo sobrenatural ou criminoso. Completam a seleção os filmes “Mangue negro” (2008), de Rodrigo Aragão, e “A noite amarela”, do diretor Ramon Porto Mota. Mais informações e programação completa no site do Em “Os jovens Baumann” (2019), de Bruna Carvalho Almeida, os primos e herdeiros da família que dá nome ao filme desaparecem misteriosamente durante as férias na fazenda dos patriarcas, em Santa Rita do Oeste, Minas Gerais. Os únicos resquícios são fitas VHS encontradas com seus últimos registros caseiros.No final, cabe ao espectador tirar as suas próprias conclusões sobre o desaparecimento dos jovens, se foi algo sobrenatural ou criminoso. Completam a seleção os filmes “Mangue negro” (2008), de Rodrigo Aragão, e “A noite amarela”, do diretor Ramon Porto Mota. Mais informações e programação completa no site do Itaú Cultural.