Manu Lafer lança álbum dedicado a um Caetano swingado ao ritmo do jazz

Manu Lafer manda para as plataformas digitais o álbum 'Tudo de novo - Emanuel é Manuel' em homenagem ao artista baiano, que completa 80 anos em agosto (foto: FOTOS: Rosana Naggar/Divulgação)





Dividindo as funções de músico e médico, o cantor, violonista e compositor paulista Manu Lafer manda para as plataformas digitais o álbum “Tudo de novo – Emanuel é Manuel”. O disco, que também sai na forma física, é uma homenagem a Caetano Veloso. Ao mesmo tempo em que o músico paulista celebra o artista baiano pelos seus 80 anos que serão completados em 7 de agosto, Caetano também participa na faixa “Na asa do vento” (João do Vale & Luiz Vieira).









Para Lafer, nada melhor do que o próprio Caetano para cantar suas músicas. Então, o que justifica fazer um disco do Caetano? “Primeiro, por eu estar mais velho, aliás, tem gente que está começando agora e ainda não conhece o músico baiano como conheço. E também penso que as músicas de Caetano nunca foram tocadas desta maneira como estamos tocando.”





O artista afirma que no novo trabalho ele quis fazer exatamente o que fez na faixa “Marcianita”, que, inclusive, não é de Caetano. “No entanto, é uma canção que estava meio desprezada e virou uma marca de Caetano. Muita gente gravou essa música por causa dele. Outras canções do disco estão nessa categoria, como ‘Na asa do vento’,que ele cantou, e a última faixa (‘Largo da Lapa’), que fez em um programa de TV com João Gilberto e Gal Costa. São músicas que foram identificadas com ele, embora não tenham sido compostas pelo próprio Caetano.”





MEMÓRIAS





Lafer conta que a escolha do repertório fala de sua história pessoal. “Ouço Caetano desde criança. Estou com 50 anos e ouço as coisas que ele fez até mesmo antes de eu nascer, mas, ao mesmo tempo, procurei, como critério, pensar o que seria bom tocar dessa maneira, do jazz.”





Sobre a participação de Caetano Veloso em “Tudo de novo – Emanuel é Manuel”, Lafer diz que ressalta a importância de ter o baiano em seu álbum. “Ele esteve na minha escola quando eu tinha 5 anos de idade... Tocou ‘Leãozinho’. Então, esse disco acabou até trazendo uma memória que já não tinha mais. Porque, às vezes, a arte da pessoa é tão importante que a gente acaba fazendo a história dela de outro jeito.”





O músico paulista conta que já tem um trabalho autoral que se estende por 20 anos. “Sou mais um compositor, um violonista, mas gosto também de música que, às vezes, me dá vontade de fazer coisas que os outros ainda não fizeram.”





O artista ainda confessa que adora os standards norte-americanos. “Cheguei até a fazer uns quatro ou cinco discos assim, nos últimos 10 anos. E mesmo quando toco com músicos norte-americanos, a gente, às vezes, acaba descobrindo coisas que eles nem fazem, embora toquem isso a vida inteira. Tenho um repertório muito bonito. Da música norte-americana há muita coisa que gosto, inclusive a pop.”





Lafer também não deixa de elogiar a música mineira. “Tenho grande orgulho de um single que gravei com Toninho Horta. É um ‘inventor’ da guitarra. Danilo Caymmi diz que o violão parece pequeno nas mãos do Toninho. Ele é maravilhoso.”





CAPA DE ANDREATO





O projeto gráfico de “Tudo de novo – Emanuel é Manuel” é de Diana Mindlin e a ilustração da capa é de Elifas Andreato (1946-2022). Para gravar o novo trabalho, Lafer convidou nomes nacionais e norte-americanos como o clarinetista Ken Peplowski, solista que acompanhou Benny Goodman, e o guitarrista de sete cordas John Pizzarelli, por sua vez solista que acompanhou Frank Sinatra, Paul McCartney e James Taylor.





Também participam Neymar Dias (viola) e o maestro e regente da Orquestra Jazz Sinfônica, Tiago Costa (piano e órgão Hammond), além da cantora paulista Bruna Caram e do cantor e guitarrista norte-americano Mark Lambert.





“TUDO DE NOVO – EMANUEL É MANUEL”

.De Manu Lafer





Capa foi feita por Elifas Andreato

.Disponível nas plataformas digitais





REPERTÓRIO





» “NA ASA DO VENTO” (João do Vale & Luiz Vieira), com a participação de Caetano Veloso.

» “Mãe” (Caetano Veloso)

» “MARCIANITA” (JL Marcone, GV Alderete & Fernando Cesar)

» “ONDE ANDARÁS” (Caetano Veloso)

» “O CIÚME” (Caetano Veloso)

» “TUDO DE NOVO” (Caetano Veloso)

» “ELA E EU” (Caetano Veloso)

» “OS ARGONAUTAS” (Caetano Veloso)

» “NOSSO ESTRANHO AMOR” (Caetano Veloso)

» “TREM DAS CORES” (Caetano Veloso)

» “NÃO IDENTIFICADO” (Caetano Veloso)

» “SIM, FOI VOCÊ” (Caetano Veloso)

» “GRAVIDADE” (Caetano Veloso) (“ILLUSIONS”, versão em inglês por Mark Lambert)

» “LARGO DA LAPA” (Wilson Batista & Marino Pinto)