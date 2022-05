Zé Ramalho retoma turnê recheada de hits e se apresenta em BH

Cantor e compositor paraibano vai se apresentar em 4 de junho na capital mineira (foto: Rafael Passos/Music Box Brasil)









Durante a ausência dos palcos, Zé Ramalho relançou em CD três aclamados e históricos álbuns com os melhores momentos de seus primeiros shows solo na Paraíba dos anos 1970: “Atlântida” (1974), “Coletiva de música paraibana” (1976) e “Um dia antes da vida” (1976), além de mandar para as plataformas digitais o EP “Zé Ramalho canta George Harrison”, com seis canções gravadas do compositor inglês.



O artista pretende lançar no segundo semestre deste ano o álbum “Ateu psicodélico”, com 13 canções inéditas.