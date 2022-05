Liniker, Tulipa Ruiz, Letrux e Baco Exu do Blues fazem shows juntos em BH

Liniker é uma das artistas que farão show em BH no Sensacional (foto: SENSACIONAL/DIVULGAÇÃO)

Com 12 anos de história e em sua nona edição, o Sensacional de 2022 vai ser realizado em um cenário inédito: o Parque Ecológico da Pampulha. A esplanada gramada, o coreto e o bosque do parque serão ocupados durante 10 horas com programação musical e artística em 2 de agosto, das 12h às 22h.



Agnes Nunes, Baco Exu do Blues, Francisco El Hombre, Lamparina convida Biltre, Letrux convida Mahmudi, Liniker convida Tulipa Ruiz, Olodum convida Russo Passapusso são os sete shows que ocorrem no local. Quase todas as apresentações terão participação de artistas convidados e novos nomes serão confirmados. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 100 e já estão à venda no site festivalsensacional.com.br.

Em outra área do parque, o coreto também se transformará em palco e recebe Don L, FBC, Rachel Reis e Laura Sette convida Iza Sabino. Outras experiências estarão espalhadas pelas áreas verdes do Parque Ecológico.



As fanfarras Babadan Banda de Rua, Belina Orkestar e Sagrada Profana se revezam ao longo do dia. Já o coletivo Masterplano ocupa o bosque com festa e música eletrônica. Segundo a programação do evento, o festival prioriza o equilíbrio entre gêneros, sendo 50% da

programação com artistas mulheres.