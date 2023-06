'Barbie': vídeo promocional revela mais detalhes sobre o filme

677

“O maior e o mais rosa filme do ano.” É assim que Margot Robbie e Ryan Gosling anunciam a pré-venda para ‘Barbie’, que começa na próxima quinta-feira (29/6). Além de promover o longa, o vídeo publicado pela Warner Bros, apesar de ter apenas 43 segundos, forneceu muitas dicas para os fãs. A estreia nas telonas de todo mundo, inclusive no Brasil, está marcada para 20 de julho.

As imagens mostram Barbie (Margot Robbie) levando uma mulher e uma menina do mundo real para um passeio em Barbie Land. Em outro momento, ela discute com empresários da Mattel. “Tudo o que os homens fazem no seu mundo, nós fazemos no nosso”, diz ela. “Barbie é a médica, a advogada e muito mais”, continua.

Outra cena mostra os empresários engravatados levando um susto no quintal de uma das casas do mundo das bonecas.

Filme 'Barbie' estreia em 20 de julho nos cinemas de todo o mundo, inclusive no Brasil (foto: Reprodução / Warner Bross)

Já em um anúncio do filme para a TV americana, Barbie descobre que só no mundo real vai ter uma resposta sobre seu pé “chato”. Em outra cena, ela está jogada no chão, chorando. “Eu não sou boa em nada”, diz.

A boneca ainda revela que aprendeu a chorar. “Primeiro veio uma lágrima e depois veio um monte.”

%u26A0%uFE0F | "Não sou boa o suficiente para nada."



Novo Tv Spot de #Barbie, com algumas cenas novas! %uD83E%uDE77 pic.twitter.com/logAhaEfUR %u2014 Info Barbie %uD83C%uDF38 (@InfoBarbieBR) June 22, 2023

Tour pela ‘Casa dos Sonhos’

Para promover o filme, Margot Robbie também fez uma tour pela ‘Casa dos Sonhos’ da Barbie, mostrando detalhes do cenário, com direito a um tobogã que vai do quarto para a piscina. “Não é muito prático, mas nada é para a Barbie”, brinca.

Outro detalhe é que não existem paredes externas nas casas, o que significa que as barbies se veem o tempo todo. E, por mais que não pareça, a diretora Greta Gerwig contou que não foi tão fácil chegar ao tom ideal de rosa. “Você não faz ideia de quantas reuniões sobre rosa nós tivemos”, diz ela, mostrando a paleta de cores do filme.

O cenário foi construído com base em uma miniatura e boa parte do projeto foi feita à mão.