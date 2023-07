677

As amigas de infância Paula Mota e Michele Alves convidaram outras amigas para ver o longa de Greta Gerwig; salas de cinema se decoraram com acessórios da Barbie, como o carro Fotos: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.PRESS







“Será que a Barbie vale isso tudo?” Esse foi o comentário de um pai que levou a filha pequena para ver a estreia de “Barbie”, no Shopping Cidade, ao ver o tamanho da fila, na última quinta-feira (27/7). Havia duas sessões no mesmo horário, ambas com ingressos esgotados. Uma confusão entre espectadores que bateram boca por causa dos lugares (houve quem estivesse na poltrona ou até mesmo na sala errada) marcou o início da sessão.





O sucesso no lançamento se deve em grande medida a uma intensa campanha da Mattel, que planejou o marketing do lançamento. A companhia criou parcerias com redes de lojas de diferentes segmentos para que fossem vendidos produtos licenciados da Barbie. Em São Paulo, até vagões de metrô foram adesivados com imagens dos filme.









Nos cinemas da capital mineira, estruturas em grandes proporções simulando a caixa dentro da qual a boneca é vendida foram instaladas para que as pessoas pudessem entrar e tirar fotos lá de dentro, como se fossem a própria Barbie embalada. Até um simulador do carro da Barbie foi instalado no cinema do Shopping Del Rey para que o público se sentisse vivendo no universo da boneca.





A reportagem percorreu no fim de semana algumas das salas que exibem “Barbie” em BH para saber por que “Barbie” despertou tanto interesse. Nostalgia da infância resume a motivação da maior parte das pessoas entrevistadas pelo Estado de Minas. A autônoma Carolina Marques, de 28 anos, grávida de cinco meses, saiu de Sete Lagoas com o marido, no último sábado (22/7) para ver “Barbie” em Belo Horizonte porque os ingressos para as sessões já tinham acabado em sua cidade.



“Eu vejo as meninas hoje animadas com a Barbie (aponta para o hall do cinema, com algumas garotas vestindo roupa cor-de-rosa e entrando para as salas de exibição) e lembro dos natais e aniversários meus, quando eu era criança e ficava esperando ganhar a Barbie de presente”, contou. “Agora, quero criar esse laço afetivo com a minha filha que vai nascer. Por isso, já estou trazendo ela enquanto ainda está na barriga”, emendou.





Quem também pegou a estrada para vir assistir a “Barbie” em Belo Horizonte foram os casais Guilherme Assis, de 21 anos, e Paula Larissa, de 21; e Vinícius Felício, de 20, e Camila Cardoso, de 24.

A designer Caroline Nobre se vestiu de Barbie sereia para assistir ao filme pela segunda vez, no sábado, e planejou ir a uma terceira sessão, no dia seguinte



Onda cor-de-rosa

Os quatro são de Congonhas (a 80 km da capital mineira) e estavam no dilema entre ver o filme da boneca ou “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, sobre o físico que criou a bomba atômica. Os dois longas estrearam no mesmo dia, o que suscitou o meme Barbenheimer.





“Barbie” venceu na escolha do grupo, mas, após a sessão, nem todos estavam felizes com a decisão de preterir “Oppenheimer”. “Por isso eles estão com essa cara de putos”, comentou Paula sobre os acompanhantes, entre gargalhadas. “A cara deles é impagável”, reiterou Camila.





Os rapazes não gostaram do filme. “Pegamos 80 km para vir até aqui. A gente pensou: ‘Ah, vamos lá ver, deve ser legal’, porque, quando a gente era criança, víamos os desenhos da Barbie que passavam na televisão. Pensamos que seria um filme nessa linha, mas não é”, comentou Guilherme.





“Não é um filme genérico para as crianças. Ele é bem para o progressismo, aborda muitos temas sociais, não vou entrar no mérito aqui. Diria que é um filme voltado para quem tem de 16 anos para cima”, afirmou. A classificação indicativa do longa pelo Ministério da Justiça é para maiores de 12 anos.





As namoradas, no entanto, gostaram do longa. Para elas, foi um momento em que puderam relembrar coisas que viveram no passado. Em certos momentos, uma até olhava para a outra e comentava: “Olha, eu tinha essa boneca”, lembrou Paula.





Quem também sentiu nostalgia ao assistir ao filme foram as amigas de infância Paula Mota, de 32, e Michele Alves, de 30. Elas foram ao cinema com um grupo de aproximadamente 15 pessoas, entre amigas, parentes e agregados.





“Barbie”, para elas, foi “sensacional”, um filme com mensagem clara de combate ao patriarcado, e não com conteúdo pueril. “Não é um filme só de Barbie, de menina e coisa e tal. Ele traz uma mensagem muito bacana”, disse Michele.





Patrick Nascimento, de 24, que estava acompanhando a namorada Jessica Menezes, de 23, e as amigas dela, tem a mesma opinião. “Não sei se os ‘homens tradicionais’ vão gostar, porque pega muito no ponto do patriarcado, da masculinidade frágil, da mulher que está no poder.”





Boa parte dos espectadores com quem a reportagem conversou tem memória afetiva em relação à boneca. E justamente por isso tem mais interesse em reativar lembranças da infância do que em se preocupar se o filme incentiva um consumo desenfreado ou se tem êxito em sua ambição de dar uma roupagem feminista a um produto historicamente associado à difusão de estereótipos femininos reducionistas.





Um exemplo desse apego afetivo é a designer Caroline Nobre, que chamou a atenção das pessoas no cinema do Pátio Savassi ao subir as escadas rolantes vestida de Barbie Sereia, com uma peruca azul e um vestido brilhante, para assistir o filme pela segunda vez, no sábado. “Amanhã (domingo) vou voltar para assistir pela terceira vez. Desta vez, com a minha mãe”, avisou. (Colaboraram Gabriela Matina e Carolina Ramos)





ONDE VER

Confira o circuito de salas que exibem o longa de Greta Gerwig com Margot Robbie e Ryan Gosling. Filme te 114 minutos de duração

