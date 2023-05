'Com carinho Kitty': continuação de franquia da Netflix faz sucesso na web

677

Fãs já aguradam por uma 2ª temporada do novo 'spin off' da Netflix (foto: Divulgação Netflix )

A série 'Com Carinho, Kitty', derivada da famosa franquia 'Para Todos os Garotos que Já Amei', foi lançada na Netflix nesta quinta-feira (19/5) e já está fazendo sucesso na web. Com apenas 10 episódios o "spin off" traz pode ser maratonado durante o final de semana.





Vários internautas não perderam tempo e já acabaram de assistir a série no mesmo dia que ela foi lançada. Com o sucesso e rapidez dos fãs, o nome de Kitty ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta sexta-feira.





com carinho, kitty simplesmente incrível %u2014 eve (@_evelyncardozzo) May 19, 2023 a serie claramente é sobre a kitty se conhecer independente de com quem ela vai ficar e o povo ta dizendo que achou fraco por causa disso meia noite eu conto um segredo %u2014 guid (@lizbethdwrcy) May 19, 2023 assisti com carinho kitty e já quero segunda temp pic.twitter.com/SDORHVlJgl %u2014 bibi %u2696%uFE0F (@prinnabi) May 19, 2023





Na nova Série, Lara Jean, protagonista no filme 'Para todos os garotos que já amei' perde o posto para a irmã Kitty, que se muda para a Coreia do Sul para encontrar com seu namorado "de longa distância" e estudar por lá. Logo ela percebe que os relacionamentos são muito mais complicados do que parecem, e que seu coração e liberdade estão em jogo.











O sucesso no Brasil já era esperado pela Netflix, que divulgou nesta sexta-feira (19) um vídeo com a protagonista dando conselhos para os fãs brasileiros.