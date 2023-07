Restaurante universitário tem cardápio temático de Barbie

438

Os alunos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) vão poder degustar um cardápio temático da Barbie no restaurante universitário da instituição nesta quinta-feira (20/7). Desde o café da manhã até o jantar, as opções têm algum elemento rosa.

No café da manhã, por exemplo, uma das opções era pão de milho com presunto. Já no almoço, as opções são peixe à milanesa com molho rosê e nuggets rosa de feijão branco.

Já no jantar são dois tipos de panqueca, todas na cor rosa. Além de postar o cardápio nas redes sociais, a universidade ainda compartilhou uma foto de um de seus prédios, colorido na cor da boneca com o texto “Hi, Barbie”. “Divulgação pesadíssima do filme da Barbie”, diz a legenda.

Como uma brincadeira para a comunidade acadêmica, a UFPR fez publicações temáticas sobre Barbie (foto: Reprodução / Twitter / UFPR)

O cardápio logo viralizou, que acharam a ideia divertida. E os internautas inundaram as redes sociais com imagens de como foram as refeições. Confira:

o RU da UFPR ?????? kkkkkk pic.twitter.com/uoBdb47sjc %u2014 rafa (@rafadpsx) July 19, 2023

Hoje no RU da @UFPR teve molho da Barbie e macarrão rosa %uD83D%uDC96 pic.twitter.com/A55qPB7fG1 %u2014 Juliano Alves %uD83E%uDD91 (@jualluc) July 20, 2023

O RU da UFPR servindo molho rosa em homenagem ao filme da Barbie. Tem a opção vegana que também é rosa. pic.twitter.com/WxQaw5F0yu %u2014 Ministro do Supremo %u2B50%uFE0F (@barrosraff) July 20, 2023

O pudim do RU hoje tava Barbie @UFPR pic.twitter.com/42YIqo29Rv %u2014 Bruna Lourenço (@BrunaLourenco) July 19, 2023