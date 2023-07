Passageira tenta expulsar rapper brasileiro do metrô em Portugal

436

Conhecido como 'rimador do trem', o brasileiro Kauã Zurc tenta ganhar a vida em Portugal (foto: Redes sociais/Instagram)



Um vídeo publicado no Instagram na última quarta-feira (19/7) pelo internauta identificado como John Carlos está repercutindo na internet. Isso porque as imagens mostram o momento em que uma passageira tenta expulsar o rapper brasileiro Kauã Zurc, conhecido como KMZ do Vagão, de um metrô em Portugal. A cena já alcançou mais de 390 mil visualizações até a manhã desta segunda-feira (24/7).













A situação aconteceu em Portugal, local onde o brasileiro tenta ganhar a vida e se autointitula como rimador do trem. Kauã saiu de São Paulo em busca de melhoria de vida na Europa e ajuda sua família no Brasil com o dinheiro que recebe fazendo sua arte. Porém, em um dia comum de trabalho, o artista foi agredido verbalmente por uma passageira não identificada.









No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver a passageira insultando o rapaz, que lida com a situação de forma educada e cria uma rima para o momento. Ao invés de se sentir constrangido com as palavras ditas pela mulher, o rapper reforça através das rimas que se sente orgulhoso do trabalho que faz e que é uma pessoa “de bem”. Nas imagens, a passageira reclama da caixinha de som que ele carrega.









Em meio a confusão criada pela passageira, outras pessoas que estavam presentes no coletivo se manifestaram a favor de Kauã. Muitos passageiros apoiaram não só o trabalho dele, mas também o defenderam das agressões verbais dizendo que não estavam sendo incomodados por ele. Enquanto o músico faz o trabalho dele dentro do vagão, a passageira em questão o segue e continua importunando-o.





Diante da situação, o rapaz começa a fazer suas próprias rimas e interage com as outras pessoas presentes: “Olha o que eu vou te dizer. Eu quero ouvir o pessoal do vagão. Eu tô incomodando?”. Em seguida, a “plateia” diz, em coro, “Não!”, e dá continuidade na rima de Kauã. Ele continua: “Olha ‘cê’ fazendo cena feia” e pede que a mulher desça do vagão caso esteja incomodada e diz que “tem outro vagão para ela”.





Leia também: Mega Drive que pode ser de brasileira é encontrado no lixo na Irlanda





O rapper finaliza com a rima “Eu mantenho a minha gratidão, porque eu sou brasileiro, mas tenho bom coração” e continua fazendo seu trabalho em outro lado do vagão enquanto a mulher reclama enquanto é filmada.





Nos comentários da publicação, diversas pessoas apoiaram o brasileiro, mas ainda tiveram aqueles que ficaram contra a atitude dele. “Não se importe, essa senhora representa a minoria da minoria dos portugueses”, disse um internauta. “Quando a arte incomoda a gente sabe que tá fazendo certo. Basta ver os comentários onde a xenofobia come solta com a anuência dos BR de mente colonizada: ‘aqui é Europa’, ‘é civilizada’, ‘devemos repensar quem entra aqui’, ‘se comporte como gente educada’, pra saber do que estamos falando... 500 anos depois e vocês ainda estão na vibe do mito civilizatório?”, disse outra.





Por outro lado, outros usuários da rede discordaram. “Eu estou com essa senhora aí, muitos brasileiros estão fazendo baderna nesse país, está parecendo o Brasil, ridículo isso! Certas coisas deveriam ser proibidas, acredito que são proibidos, mas muitos brasileiros infelizmente não tem limites, uma pena isso”, disse um perfil. “Tá errado, tem que respeitar os demais, PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO! Quer se apresentar sua arte? Sem problemas, muitos artistas (não brasileiros) se apresentam em praças, pontos turísticos e quem se interessa, para e assiste o show! TEM QUE SEGUIR AS REGRAS! Merece ser multado!”, disse outro.





Na última sexta-feira (21/7), Kauã fez uma publicação em seu perfil no Instagram falando sobre a repercussão do vídeo na internet e diz estar sofrendo duras críticas, mas agradece quem o incentiva. Na legenda do vídeo, ele conta um pouco sobre sua história de vida até chegar em Portugal: “Nunca tive uma família com condições financeiras, nunca fui o aluno mais esperto da escola, sempre problemático e desacreditado pela maioria, hoje me sinto realizado por ter quebrado essas expectativas negativas em minha vida”.





No vídeo publicado pelo próprio rapper, internautas continuam dividindo opiniões. “Portugueses com má índole? Não dá pra impor a nossa cultura no país dos outros né! Se não pode, não pode. Simples assim!”, disse uma mulher. “Se um português reclamar aqui vai em cima, então eu como brasileira vou falar. Cara, nós brasileiros temos que sair do Brasil e lutar por uma vida diferente, ir pra vagão com jbl rimar pra pedir dinheiro? Vamos respeitar o país alheio”, comentou outra.





Embora Kauã tenha recebido inúmeras críticas, muitos brasileiros continuaram a incentivá-lo. “Desiste do sonho por causa de gente que não entende nossa arte não, vai pra cima e deixa eles calado!”, disse um perfil. “Tive o privilégio de ver sua performance na linha vermelha em SP. Vc é monstro”, comentou outro. “Força, irmão! Nem dá bola pra essa meia dúzia de gajo desocupado”, disse um terceiro.