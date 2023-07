Loja coloca carcaças de celulares na vitrine e descreve causas dos estragos

438

Os motivos do estrago dos celulares chama a atenção (foto: Redes sociais/Instagram)

Uma loja de tecnologia de São Paulo ganhou atenção nas redes sociais por conta do jeito inusitado de anunciar seus serviços. O espaço, que realiza reparos de celulares, resolveu colocar na vitrine carcaças de aparelhos e os motivos que os deixaram naquele estado. E as causas são muito variadas.





Algumas são comuns, como “entrou na piscina com o celular no bolso” ou “caiu cerveja em cima”. Mas outros são bem inusitados, como “rolou por dois lances de escada” ou “deixou no bolso e foi parar na máquina de lavar”. Mas o que mais rendeu mais comentários na internet são aqueles que deixaram os internautas com a pulga atrás da orelha para saber o que realmente aconteceu.



O “futebol de quarta-feira” foi um dos mais comentados. “O futebol de quarta-feira era com fuzil?”, perguntou um internauta. “Isso aqui me deixou pensativo da onde essa pessoa tá jogando bola”, apontou outro. “Futebol de quarta teve foi tiro”, disse outro comentário.

Já o celular que “filho jogou no oitavo andar” despertou uma grande curiosidade: “ Como um iphone sobreviveu de uma queda de 8 fucking andares sem ter virado lego?” E quem é a pessoa que fez essa traquinagem. “A criança que jogou do oitavo andar no mínimo é um riquinho mimado”, apostou um perfil.





Já o estado do celular que o ônibus passou por cima gerou um grande questionamento: como ele sobreviveu? “O celular ainda tá liso?”, questionou uma pessoa. O estado dele foi comparado com o de outro caso: “briga de casal”. “Pra tu ver como tá o relacionamento hoje em dia. Briga de casal estragou mais que um ônibus passar por cima”, avaliou um internauta. “O celular da briga de casal foi utilizado como arma?”, perguntou outro.





E o que “disse não para a mãe” foi um dos mais curiosos: “E a mãe arremessou o celular na cabeça dele, foi?”, perguntou um perfil. “Nunca diga não para uma mãe”, aconselhou outro. “Caiu do carro em movimento” e “criança educada” são outros dois motivos citados na vitrine.