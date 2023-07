Web descobre traição de 'Viúvo do Twitter' e fica chocada

438

Bruno Baketa, do Rio de Janeiro, ficou famoso pelos textos que escreveu para a esposa falecida. Agora, ele é acusado de ter traído a mulher enquanto ela estava doente (foto: Reprodução / Facebook)

Em fevereiro, Ivy Beatriz morreu por complicações de uma síndrome rara, chamada Klippel-Trenaunay. Ela deixou o marido, Bruno, e a filha Luiza. Como forma de enfrentar o luto, o fotógrafo começou a escrever mensagens para a falecida esposa no Twitter. Eram cartas sobre como sentia falta dela em momentos simples do dia a dia.

Bruno Mendes, conhecido como Bruno Banketa nas redes sociais, conquistou milhões de pessoas com seus textos e foi tema de diversas reportagens na época. “Toda vez que escrevo, tiro um pouco da angústia do peito, e diminui a minha ansiedade. É difícil, ainda acho que ela vai entrar a qualquer momento pela porta da sala e dizer: ‘Vamos ver um filme?’”, contou para a Marie Claire.

Mas acontece que o relacionamento parece não ter sido aquilo que ele contava nas redes sociais. Isso porque uma mulher, com o apelido de Luba, usou o Twitter para contar que viveu um romance com Bruno, enquanto a esposa estava doente.

Ela disse que o relacionamento amoroso durou um ano e que, durante todo esse tempo, Bruno dizia que deixaria a mulher para que os dois ficassem juntos. “Desde que nos conhecemos, ele me assegurou repetidamente que estava em processo de separação e que desejava construir uma vida comigo. Ele expressou seus sentimentos, compartilhou seus planos futuros e afirmou que estava em transição de seu relacionamento atual”, contou.

‘Uma culpa que não era minha’

A Thread do Viúvo me chocou, um rapaz aqui no twitter ganhou muitos seguidores após postar vídeos e textos para sua esposa falecida.. a verdade é que pic.twitter.com/yGavOhEGNj %u2014 Garoto do blog (@garotxdoblogofc) July 18, 2023

Após a morte de Ivy, Luba disse que foi surpreendida pelas atitudes de Bruno, fazendo com ela questionasse o que tinham vivido. “Uma semana antes, ele estava em meu apartamento pedindo que eu continuasse a esperar por ele”, lembrou.

A mulher disse ter ficado em choque não só com a morte da esposa, mas com a forma como Bruno lidou com a perda e com a fama que ele estava recebendo. “E eu nunca me senti tão enganada na minha vida. Os holofotes estavam todos virados para ele e foi um claro caso de espetacularização do seu sofrimento. O viúvo do twitter ganhou muitos seguidores às custas da minha sanidade, expondo uma história que não parecia real para mim. Até hoje não sei o que foi real”, desabafou.

Luba disse ter sido diagnosticada com estresse pós-traumático e depressão severa, chegando a se automutilar e a tentar suicídio. “Eu carreguei uma culpa que não era minha e isso fez eu querer que tivesse sido eu, não ela”, relatou.

A mulher ainda disse que Bruno não deu o apoio emocional que ela esperava. “É preciso lembrar que amor e a empatia são fundamentais em tempos difíceis como esse. E eu tenho essa coisa que colocar as necessidades dos outros à frente das minhas. E foi sendo assim, que eu me perdi de quem eu era. Sentir tudo que eu senti sozinha foi o que me matou”, afirmou.

Após ser questionada, Luba explicou que era casada e terminou com o marido após ter se apaixonado por Bruno. “Eu fiz o que eu achava certo”, defendeu.

Web diz estar decepcionada

Após as publicações, o assunto logo viralizou. A maioria das pessoas se diz decepcionada, já que acreditaram na história de amor que Bruno descrevia. “Eu CHOREI vendo os tweets dele e tô me sentindo uma otária … homem eh uma raça que só por Deus”, disse uma mulher.

“Hoje eu só quero dizer uma coisa que já digo todo dia: mesmo quando você acha que já espera o PIOR de um homem ele ainda poderá te surpreender”, afirmou outra. “Na época que a esposa do Bruno Baketa faleceu, eu silenciei a conta dele porque me dava muita tristeza ler aquelas cartas. Agora descobri que ele traía a falecida esposa. Homem merece o inferno mesmo”, desabafou mais um perfil.

Além de comentarem sobre o assunto, as redes sociais foram investigar as redes de Bruno e Luba e encontraram mensagens dela nos textos que ele escreveu sobre a esposa. “Fiquem bem. Vocês estão no meu coração”, diz a mulher em um comentário direcionado ao fotógrafo e à filha do casal.

E esse tal de Bruno Baketa conseguiu unir direita e esquerda. Que lindo, ambos batendo nele.

Fazia um tempo desde a ultima vez que vimos isso, acho que foi o cara que viu Bacurau 30 vezes quem conseguiu.

Será uma pena quando alguém procurar saber em quem o Baketa votou. pic.twitter.com/qUaf9E1usq %u2014 E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? %u262D (@AQUELECARA) July 18, 2023

Os usuários das redes sociais também dizem ter encontrado indícios que a então esposa de Bruno também foi amante dele, em um casamento anterior do fotógrafo. Isso fez com a mulher, que não foi identificada, pedisse para não ser envolvida no caso.

“Sobre o caso da outra traição, eu não sei e nem quero saber. Essa resposta não está comigo. E aqui peço bom senso de deixar esse assunto morrer para a memória da Ivy descansar”, disse.

E a ex-esposa do viúvo do twitter, Bruno Baketa, se pronuncia e não quer nenhum tipo de envolvimento ou associação. Agora podemos dormir?! pic.twitter.com/zqYQnDAd39 %u2014 Jeje %uD83C%uDF6A (@jeje_cricri) July 18, 2023

Até mesmo famosos comentaram o caso. “Me arrependi profundamente de ter ido me informar sobre essa treta do viúvo”, publicou Felipe Neto. “Eu fui a trouxa zero do Bruno Baketa”, disse Rosana Hermann.

Após a repercussão, Bruno desativou sua conta no Twitter, trancou o perfil no Instagram e não se manifestou sobre o assunto. Luba também decidiu fechar o Twitter.