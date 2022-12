Cartas de crianças para o Papai Noel comovem a internet

Criador de conteúdo se emociona ao ler cartinha de menina para o Papai Noel. Ela faz um pedido para a irmã menor (foto: Reprodução / Instagram)

A já tradicional campanha de Natal dos Correios está a pleno vapor. Quem quiser fazer o bem neste fim de ano, deve pegar uma cartinha para o papai Noel até esta sexta-feira (16/12). Os pedidos, muitas vezes, são muito emocionantes e dois deles viralizaram nas redes sociais.

No interior do estado de São Paulo, um menino de 9 anos fez um pedido: comer macarrão com salada de maionese e tomar refrigerante no Natal. Na cartinha, o menino também pede calçados para ele e para o irmão e uma cesta básica para a família.

O pedido do menino foi apadrinhado por uma pessoa, que postou o relato nas redes sociais e comoveu muita gente pela simplicidade. “E tanta gente reclamando de barriga cheia”, disse uma usuária do Instagram.



Outra cartinha foi apadrinhada pelo criador de conteúdo Victor Chico. Ele compartilhou um vídeo em que aparece emocionado lendo a história de uma menina de 9 anos. “Moro com papai e vovó, minha mãe morreu há cinco anos e eu sinto muita falta dela”, diz um trecho da carta, que leva o rapaz às lágrimas.

Mas não para por aí. Além da falta da mãe, a menina conta que tem um pedido para o Papai Noel: uma bicicleta da Frozen, desenho da Disney, para a irmã de apenas cinco anos. “Ela nem está pedindo para ela”, diz Victor, aos prantos.No final, ela pede ao bom velhinho que, se der, ele pode presenteá-la com uma boneca. “Mas só se der mesmo”, finaliza a menina na carta.

Como ajudar?

Na campanha dos Correios, você escolhe uma cartinha escrita por crianças matriculadas até o 5º ano em escolas públicas ou de até 10 anos em situação de vulnerabilidade social. Os interessados em participar devem ir até uma agência ou acessar o blog dos Correios, até a próxima sexta-feira.



Os presentes devem ser entregues até o dia 21 de dezembro em uma das agências indicadas no blog da empresa. A entrega fica por conta dos Correios. Pessoas físicas, jurídicas, grupos e órgãos públicos também podem participar da campanha.