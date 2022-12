Madrinha apresenta funk para recém-nascida e viraliza nas redes

“Uma música do tempo da dinda”, anuncia a influenciadora digital e filme maker Victória Policarpo com a afilhada Helena no colo. A seguir, ela começa a embalar a pequena enquanto canta ‘Baile de favela’. A música foi um sucesso de 2015, lançada por MC João em parceria com Kondzilla.

Após cantar alguns versos, a madrinha se censura ao chegar nos versos ‘proibidões’ da música: “Essa parte não dá para cantar.” Em seguida, a câmera captura a reação da bebê ao funk após ouvir pela primeira vez. E, como ela esboça um sorriso, parece que ela aprovou.

Helena esboça um sorriso quando a madrinha termina de cantar a música. Será que ela aprovou? (foto: Reprodução / Instagram)

Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Victória conta que tudo não passou de uma brincadeira. “Eu estava com ela no colo e pedi ao meu namorado ligar a câmera porque eu queria ter um vídeo ninando ela. Como eu sou humorista e criadora de conteúdo, eu pensei rápido em algo que ficasse engraçado trazendo o contraste de como seria uma dinda da nova geração”, explica.

“A primeira música que me veio na cabeça pra cantar foi essa, porque bombou muito quando eu era adolescente e tocava nas festas em que eu ia”, justifica. A madrinha diz que a cena foi aprovada pelos pais de Helena. “Não me repreenderam de maneira nenhuma".

O vídeo foi gravado nos primeiros dias de vida de Helena que, hoje, tem pouco mais de dois meses de idade. Apesar do pouco tempo de vida, ela já conquistou a madrinha. “Tem sido maravilhoso, quando recebi o convite me emocionei. Ser escolhida pra fazer parte da vida de um novo ser humano como dinda é muito especial. Me senti honrada”, afirma.