Jovem leva avô de 95 anos para academia e viraliza

O baiano Adivaldino Vieira, conhecido como Vô Buga, deixa muito jovem no chinelo quando o assunto é atividade física. Em um vídeo que viralizou, ele aparece ao lado do neto, o personal trainer Matheus Vieira e, usando um chapéu e roupas de academia, levanta peso e corre na esteira.



O neto Matheus conta que sempre foi apaixonado por academia e, pelo fato de o avô ser muito ativo, decidiu convidar seu Adivaldino para conhecer o local.





“Ele sempre quis ir lá e dizia que ia fazer tudo. Aí combinamos um dia certo, cheguei do trabalho em um sábado e fomos. E ele tava com a roupa dele, peguei uma minha de academia, e ele só quis vestir quando estivesse na lá. Entrou de roupa social e trocou no vestiário e depois fizemos o vídeo”, conta.



Os exercícios foram escolhidos por Matheus para ficar bem nas imagens e fossem fáceis para o avô realizar. Apesar de ter gostado das atividades, Buga não voltou mais para a academia. Mas o interesse continuou.



“Ele quer continuar indo à academia, gostou demais. Não consigo levá-lo por conta da minha rotina de trabalho, mas estou olhando um personal para acompanhá-lo”, relata Matheus. Em outro vídeo, o avô tira a camisa e mostra o “shape”.

O neto, que mora com o avô e a mãe na cidade baiana de Caetité, conta que, dois anos atrás, seu Adivaldino ainda trabalhava “por vontade própria e teimosia” em uma marcenaria. Por ter problemas de visão, ele deixou a atividade de lado, mas isso não quer dizer que ele sossegou.

“Ele não para quieto. No quintal de casa tem uma horta que ele planta, molha, vai lá todo dia ver como está, sobe nos muros de casa. Tem vezes que a gente tem que ficar vigiando de tão teimoso que ele é, a gente fica com medo de acontecer alguma coisa. Ele sai, o pessoal da rua conhece ele e se admira por ele sair, andar nas ruas e conhecer tudo”, destaca o neto.