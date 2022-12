Torcedores vibram com noiva em Pernambuco

Com muita animação, a noiva retribuiu o carinho da torcida brasileira, que vibrou com sua chegada na igreja (foto: Reprodução / Instagram)

Depois de o Brasil perder para Camarões por 1x0, na última sexta-feira (2/12), um casal subiu ao altar em Recife, Pernambuco. O casamento, realizado na parte antiga da cidade, chamou atenção dos torcedores da seleção que estava no local.

O resultado foi muitos gritos e aplausos para a chegada da noiva na porta da igreja. O registro foi compartilhado por uma convidada no TikTok e o vídeo viralizou. Um dos torcedores chega a chorar pelo casamento.

Uma seguidora perguntou se a noiva havia ficado chateada. Mas muito pelo contrário: a amiga compartilhou novas imagens que mostram a reação da noiva: após descer do carro, ela retribui a recepção calorosa, levanta os braços e vibra junto com as pessoas do local.

A cena inusitada conquistou as redes sociais. “Anotar aqui: ‘casar em época de copa’. Eu ia agitar legal com a galera”, disse uma usuária do Instagram. “Quero ver as fotos”, comentou outra. “Fiquei todo arrepiado, iria amar”, apontou outro perfil.