Jovem flagra 'assombração' em vídeo no Rio de Janeiro

Um jovem de Niterói, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais após postar um vídeo de uma cabra na praia do Sossego. Mas, além do animal, a câmera registrou uma pessoa sinistra, desconhecida pelo jovem e seus amigos.

Hoje eu fui na praia do sossego em Niterói com meus amigos, e enquanto a gente tava esperando o uber pra ir embora uma cabra passou na minha frente, eu decidi tirar foto, e gravei esse vídeo, só que quando postei, uma amiga veio me perguntar sobre a pessoa no vídeo

Segundo o relato, o rapaz e os amigos estavam indo embora e esperavam um carro de aplicativo, quando o animal passou por eles. Achando o fato inusitado, ele decidiu registrar o momento.

Só que, depois de postar as imagens, uma seguidora estranhou o fato de haver uma pessoa nas imagens. “Só que o bizarro é que até eu postar o vídeo, e essa pessoa vir me falar, eu sequer tinha visto aquilo ali, não faço ideia do seja, nenhum dos meus amigos viu aquilo lá”, diz na publicação.

A suposta assombração parece uma pessoa usando uma capa preta. É possível ver algo semelhante a mãos e rosto, mas não é possível ver traços que pudessem identificar a figura 'humanóide'.

Logo, o relato viralizou e, em pouco tempo, a cabra foi identificada: o nome é Célia Regina e, segundo um internauta, ela é cuidada pelo pessoal de um restaurante próximo ao local em que o grupo de amigos estava. “Celinha se autogoverna”, disse o perfil.

Outro usuário do Twitter alertou que a aparição pode ser uma mulher, que foi assassinada no local em 2019. Seja verdade ou não, houve quem dissesse que, no lugar do jovem que fez o vídeo, estaria correndo mais que o campeão olímpico Usain Bolt.

Outros perfis dizem que o relato, na verdade, foi feito para viralizar. “Incrível que toda pessoa que vem relatar isso, tem a câmera ruim, mas pra videozinho de dancinha ou qualquer outra coisa do dia a dia, a câmera pega perfeitamente. Bom é rir de idiota nos comentários achando que um ‘vidente’ do YouTube vai dizer que é alguém famoso”, provocou um usuário.

Houve também quem, para não sentir medo, decidisse apurar o caso e consultar o Google Maps, alegando que a figura não passa de uma sombra das árvores.