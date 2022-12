As aparições misteriosas de Bolsonaro o assemelham à Loira do Bonfim

Apareceu mudo e saiu calado (foto: Reprodução) Eita nóis, que lá vou eu apanhar feito cão sarnento da bolsonarada dos quartéis. Sim, sempre que sou, digamos, mais jocoso do que o normal com o ‘mito”, meia dúzia de vivandeiras da terceira idade não me perdoam e descem a lenha neste pobre escriba de quinta categoria. Aliás, dá para desocupar a Raja ou tá difícil, hein?





Ok, eu confesso: às vezes eu deveria ter mais respeito com o presidente da República (eu sei que não parece, mas ainda temos um). Ocorre que não consigo, pois o próprio zoado não se dá nem merece o menor respeito . É o primeiro a xingar, a ofender, a esquecer do decoro e a não guardar a mínima liturgia que o cargo lhe impõe.









O macambúzio até ensaiou algumas palavras, mas a dicção e a concatenação de ideias, que nunca foram seu forte, parecem ter piorado sobremaneira. Antes, o patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias compradas com panetones de chocolate e dinheiro vivo parecia Dilma Rousseff, nossa eterna estoquista de vento. Agora, nem isso.





Ema, ema, ema, cada um com seus problemas (foto: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo) Tanto é que, nesse domingo (11/12), em passeio pelos jardins das emas - aquelas penosas de pernas compridas, que recusaram cloroquina -, o verdugo postou-se diante um grupo de fanáticos que oram aos ETs , e por lá permaneceu, mudo e estático, como uma estátua viva (tipo aqueles artistas de rua, sabem?), meio que a assombrar o ambiente.





Quem é de Belzonte (Belo Horizonte, pô!) conhece a lendária personagem Loira do Bonfim. Trata-se de uma moça maravilhosa - loira, é claro - que seduzia os homens no centro da cidade e os convidava para conhecer a casa dela no bairro Bonfim. Só que, na verdade, não era casa, mas o cemitério que recebe o mesmo nome do bairro.





Não sei por que associei a imagem do maníaco do tratamento precoce à da Loira do Bonfim. Talvez um zumbi fizesse mais sentido. Ou um morto-vivo, do tipo Drácula dos anos 1970, magistralmente interpretado por Christopher Lee (1922-2015). Só sei que Jair Bolsonaro está mais para cadáver ambulante que para imorrível.