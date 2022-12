Se não for sofrido, não é Galo: conheça a bilionária batalha da Arena MRV

Arena MRV: a casa da Massa atleticana (foto: Arthur William/Agência Espacial de Comunicação) Arena MRV, estádio do Galo em fase final de construção no bairro Califórnia em Belo Horizonte, não poderia ser diferente; só não precisava ser “tão sofrido assim”, como diria Mário Henrique Caixa, o narrador dos jogos do Atlético Mineiro pela Toda história épica tem vilões e mocinhos, passagens boas e ruins, momentos históricos e protagonistas indispensáveis ao final feliz, ou triste, da jornada que se quer ou se pretende narrar. Aestádio do Galo em fase final de construção no bairro Califórnia em Belo Horizonte, não poderia ser diferente; só não precisava ser “tão sofrido assim”, como diria Mário Henrique Caixa, o narrador dos jogos do Atlético Mineiro pela Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte





Idealizada durante a dor (na derrota para o Raja Casablanca, no Mundial de Clubes do Marrocos em 2013), forjada nas idas e vindas e obstáculos aparentemente intransponíveis (como a pandemia do novo coronavírus ), e finalmente vitoriosa em meio à crise financeira mundial, decorrente da guerra na Ucrânia, além de um pra lá de conturbado momento político-social no Brasil, a casa da Massa atleticana insiste em “lutar, lutar, lutar, com toda a nossa raça pra vencer”.





Orçado inicialmente em 410 milhões de reais, o estádio do alvinegro mineiro sofreu acréscimos de custos impensáveis e inimagináveis até mesmo para o mais pessimista dos pessimistas. Insumos como o aço, por exemplo, subiram, desde o início da construção, estupendos 200%. Cimento, 100%. Mão de obra, 70%. A engenharia financeira projetada para fazer frente à obra foi para as brecas, e novas fontes de financiamento tiveram de ser pensadas para bancar o quase 1 bilhão de reais atuais.









Estamos falando aqui, caros e caras, de 250 milhões de reais, sendo 80 milhões, ou mais, dispensáveis não fossem o extremo e excessivo rigor, para não dizer arbitrariedade, da prefeitura de Belo Horizonte, e a burocracia infernal que atrasou o início das obras em pelo menos dois anos, gerando custos extras, a valor presente, da ordem de mais de 150 milhões de reais. Tudo somado, pasmem e lamentem os atleticanos, a Arena MRV custará, ao final, 400 milhões de reais a mais do que poderia ter custado.





Lembremos dos políticos na hora do voto. Para que o torcedor tenha uma ideia do montante de dinheiro que estamos falando, a venda da segunda metade do Diamond Mall irá gerar, se muito, o mesmo valor aos cofres do Clube. Todo esse dinheiro será usado para abater a chamada dívida onerosa do Galo, que draga, anualmente, cerca de 90 milhões de reais em juros. Imaginem esse dinheiro todo sendo utilizado para quitar o débito do Atlético e minimizar o impacto da dívida. Imaginou? Passou muita raiva? Pois é. Eu também.





No âmbito estadual, as condicionantes custaram cerca de 50 milhões de reais e jamais foram questionadas ou lamentadas pelo Clube, afinal, tratam-se de contrapartidas sociais (projetos sócio-educativos, assistenciais etc.) e ambientais (parques, jardins e árvores), boas causas que já fazem parte da filosofia da administração do CAM, que tem, inclusive, ligado a si o Instituto Galo , entidade filantrópica inédita no País, cujos resultados já ultrapassam todas as expectativas.





Tampouco é, ou jamais foi objeto de reclamação e contrariedade, as inúmeras obras viárias necessárias para o bom deslocamento de entrada e saída da Arena nos dias de jogos e outras atividades, além da melhoria de trânsito em geral da região. O Atlético entende ser um benefício à população do entorno da Arena o alargamento de calçadas, a construção de viadutos e passarelas e diversas outras obras de melhoria urbana na área de influência do estádio. Será um verdadeiro legado para Belo Horizonte.





A revolta gira em torno dos excessos. Como comparação, as arenas do Palmeiras e do Corinthians tiveram, em valores atuais, 25 e 40 milhões de reais, respectivamente, de contrapartidas. E continua complicada a relação com o Poder Público, que permanece exercendo enorme pressão a despeito de todos os esforços e dinheiro gastos. O Comam, órgão ligado à PBH, por exemplo, obrigou o Atlético a plantar cerca de 50 mil mudas (10% de todas as árvores que existem na cidade!!) e cuidar delas por treze anos.





Alexandre Kalil, ex-prefeito de BH (foto: Túlio Kaizer/Superesportes ) Em cidades administradas de forma dinâmica, moderna e liberal, um equipamento desse porte seria recebido com pompas e circunstâncias, haja vista os impactos positivos para a cidade: geração de emprego, pagamento de impostos e desenvolvimento da região. Infelizmente, foi exatamente o oposto que se viu por aqui desde o início. Sabiam que o Galo terá de edificar e manter um parque linear por 30 anos? E que deverá construir uma passarela na BR-040? Por quê? Ora, porque o prefeito, lá atrás, quis assim.





Arena e Atlético enfrentaram até mesmo a mudança de uma legislação federal, que além de atrasar o processo de licenciamento, custou-lhes dezenas de milhões de reais a mais, e ainda assim, em meio a desapropriações não previstas e investimentos espetaculares em tecnologias inéditas no País, entregarão um estádio com custo por assento inferior às das arenas construídas para a Copa do Mundo de 2014. Outro número estupendo e desprezado pelo Poder Público: mais de 4.4 mil funcionários e 150 empresas envolvidas na obra.





Prevista para ser inaugurada em março de 2023, a Arena MRV encontra-se cansada, é verdade, jogando com nove em campo, enquanto seu adversário joga com onze, contando com a ajuda do juiz e do VAR, e ainda terá de aguentar mais oito minutos de acréscimos. Mas Ela é brava, é resiliente… é Galo! E empurrada por um time de excelência nos bastidores e por uma torcida que não desiste nunca, sairá campeã e dará aos mais de oito milhões de atleticanos apaixonados muito mais que um estádio, mas uma casa, um lar.