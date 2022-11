Acabou a paz: em vídeo, colunista do EM detalha atrito no Conselho do Galo

Ricardo Kertzman, colunista de Opinião Sem Medo, do portal UAI (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Ao que parece, não é só dentro de campo que o Atlético vive dias tumultuados. Nessa semana que passou, trocas de cartas e notas oficiais entre o Conselho Deliberativo do Galo e conselheiros do Clube, ganharam as manchetes dos principais portais de notícias.

O imbróglio gira em torno da possível revisão do nome de registro dado à Arena MRV, a nova casa do alvinegro, prestes a ser inaugurada em 2023. Em assembleia supostamente irregular, segundo alguns membros do Conselho, foi escolhido o nome de Elias Kalil, presidente do Clube na primeira metade dos anos 1980.

Também segundo membros do Conselho, houve possível irregularidade na eleição passada, com reflexos imprevisíveis, podendo, inclusive, impactar a venda do restante do shopping Diamond Mall e o andamento da SAF atleticana.

Em entrevista exclusiva ao programa Bastidores, da Rádio Itatiaia, nosso colunista e conselheiro do Atlético Mineiro, Ricardo Kertzman detalha o clima quente no clube e explica, pormenorizadamente, todos os detalhes que você precisa saber.