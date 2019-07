Tribunal de Minas confirma bloqueio de R$ 778 milhões de Thor Batista

(foto: Reprodução/Instagram)

Em julgamento de recurso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) confirmou nesta terça-feira, 30, o bloqueio de R$ 778 milhões de Thor Batista, filho do empresário de Eike Batista.





Defesa

O processo é movido por, administrador judicial da, mineradora do grupo do empresário que tem sede em Minas e que está em recuperação judicial.Trêsdo TJ mineiro confirmaram decisão proferida pela juíza Cláudia Helena Batista, da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, em março.Segundo o advogado Rodrigo Kaysserlian, presidente do Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos, que ajuda a reunir os recursos em nome de Thor, a decisão dos desembargadores se limita aodo. O processo continua na primeira instância, para julgamento de mérito.Embora osda MMX tenham aceitado um acordo que acarretará em descontos nos valores que têm a receber, Kaysserlian diz que a ação relativa a Thor tem o objetivo de reforçar o entendimento de que esse tipo de abatimento vale para os recursos da, e não para bens relacionados aos donos da mesma.Segundo ele, o processo pode representar umadentro das regras deno Brasil. "A investigação judicial sobre os recursos, alocados em offshores fora do Brasil em nome de Thor Batista, está em curso", disse o advogado, reforçando que o caso é muito grave.



Procurado, o empresário Eike Batista não respondeu o contato até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestações de defesa.