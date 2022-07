Opinião Sem Medo: colunista do Estado de Minas é também da Rádio Itatiaia

(foto: Itatiaia/Divulgação)

Há seis anos, após visita à página de um conhecido no Facebook, Benny Cohen, Editor de Mídias Convergentes do Portal UAI, do jornal Estado de Minas - grupo Diários Associados, um dos maiores do País - se espantou com a quantidade de acessos e de seguidores - afinal, não se tratava de uma personalidade pública ou de um jornalista de renome.





O perfil era de Ricardo Kertzman, à época um empresário do ramo de cosméticos e perfumaria, que escrevia textos longos, indignados, e até certo modo agressivos contra maus políticos - sobretudo Lula e o PT -, ao mesmo tempo em que os alternava sobre vida, amigos, família e sua grande paixão, o Clube Atlético Mineiro.





LEIA MAIS 11:59 - 30/06/2022 O ex-condenado não desiste: Lula volta a ameaçar com regulação da imprensa

07:04 - 02/05/2022 Liberdade de expressão bolsonarista significa meter porrada na imprensa

06:00 - 22/03/2020 A Imprensa precisa recuperar nossa confiança Opinião Sem Medo, que rapidamente se tornou um dos mais lidos da Casa. O que faltava a Ricardo, pouco a pouco foi ensinado e lapidado por Cohen, que lembra com carinho: ‘tive de ensinar a diferença entre por que, porque, por quê e porquê, hahaha’. Jornalista experiente e com faro de audiência, Benny convidou o autor para criar e hospedar um blog no Portal UAI, batizado de, que rapidamente se tornou um dos mais lidos da Casa. O que faltava a Ricardo, pouco a pouco foi ensinado e lapidado por Cohen, que lembra com carinho: ‘tive de ensinar a diferença entre por que, porque, por quê e porquê, hahaha’.





Dois anos depois, por volta de 2018, Kertzman foi convidado a se tornar colunista do Estado de Minas digital. Mais uma vez, o sucesso chegou rápido e a coluna se destacou entre as mais lidas do site. A maneira coloquial de abordar temas complexos atraía cada vez mais leitores e o Opinião Sem Medo conquistou de vez seu espaço na mídia.





Em 2020, foi a vez da revista IstoÉ descobrir nosso colunista, e o convidou para suas páginas eletrônicas. Bingo! Também por lá, Ricardo Kertzman se tornou um dos primeiros colocados em audiência. Hoje, é também colunista da edição impressa da revista, dividindo espaço com Marco Antonio Villa, Mentor Neto e outros grandes nomes.





Mas a jornada não estava completa e, tudo indica, ainda não está. A partir desta segunda-feira (4/7), a ‘Opinião Sem Medo’ de Kertzman terá espaço na Rádio Itatiaia, líder absoluta de audiência em Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Nossa ‘cria’ (e ele assume isso com muito orgulho!) fará parte do quadro Conversa de Redação.





Perguntado se basta, Ricardo declarou: ‘quando o Benny me chamou para o EM, jamais poderia imaginar que tudo isso aconteceria. Sou extremamente grato a ele, ao Zeca, ao Carlos Marcelo, ao Alexandre Magno e a todos que me ajudaram nesse caminho. Nasci para a Comunicação e quero seguir adiante. A Itatiaia chega para me levar ainda mais longe’. Boa sorte, Kertzman!