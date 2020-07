Ícone pop e subversivo, Pernalonga faz 80 anos

Criado por Chuck Jones e Tex Avery, entre outros, Pernalonga sempre foi na linha do politicamente incorreto e é um dos ícones da cultura pop (foto: Cartoon Network/DIVULGAÇÃO) Criado em 1940 por Ben Hardaway, Chuck Jones, Tex Avery, Bob Clampett, Robert McKimson e Friz Freleng, Pernalonga ou Bugs Bunny (nome original), o coelho mais famoso do mundo, se tornou um senhor de idade e completa 80 anos em 27 de julho. Demonstrando astúcia afiada e senso de humor ímpar, traz consigo diversos adjetivos – carismático, arrogante, divertido, preguiçoso, esquecido, romântico, impaciente e, às vezes, até agressivo. Mas, mesmo assim, acabou conquistando milhões de fãs espalhados pelo mundo.





Astro internacional, Pernalonga estreou no curta-metragem O coelho selvagem, de Tex Avery, quando aparece ao lado de Hortelino. Simpático e divertido, se tornou um símbolo da Warner Bros e protagonista da série Looney Tunes. E ele sabe redefinir o humor com sua perspicácia e artimanhas. Ícone da cultura pop, suas histórias e aventuras continuam a encantar os fãs e cativar novos públicos até hoje.





Para o professor de cinema de animação Sávio Leite, o trabalho de Charles Martin “Chuck” Jones no estúdio Warner Bros ressaltou o personagem irreverente e subversivo, que se contrapôs ao que a Disney fazia à época. “Pernalonga desbancou um grande personagem da Disney, o Mickey, que, ate então, era o mais querido, e se tornou um dos grandes protagonistas do cinema de animação, chegando a encarnar diversos gêneros.”





Sávio lembra que, ainda nos anos 1940, Pernalonga usou batom e saia em alguns desenhos. “As produções da Disney são maravilhosas, mas tinham um padrão com bom comportamento, pois seus personagens sempre eram do bem e nenhum podia sair do tema politicamente correto. E veio o pessoal da Warner e criou essas comédias amalucadas, e o Pernalonga é um dos principais personagens dessa reviravolta.”





O professor garante que os criadores de Pernalonga conseguiram também moldar o imaginário coletivo no século 20. “E continua até hoje. Sempre gostei do simpático coelho e tenho vontade de escrever um artigo sobre ele. Lembro-me de que foi por causa de Pernalonga e Chuck Jones que resolvi fazer cinema de animação. Jones costumava dizer que foi Tex Avery quem deu uma alma intempestiva a Pernalonga.”





O professor de cinema conta que, em 1997, quando foi cursar cinema na UFMG, queria se tornar roteirista para programas infantojuvenis. “Foi durante esse período que descobri Tex Avery. Na realidade, o redescobri, porque, quando era criança, já acompanhava os desenhos dele pela televisão. Acho que Chuck e Tex introduziram muito do que hoje é chamado de politicamente incorreto, porque os desenhos deles tinham muita violência física e até mesmo insinuações sexuais.” Para Sávio, os dois foram “os pais do bullying”. “Eles já faziam isso antes mesmo de usarmos essa palavra. Tex era vizinho do estúdio do ator e comediante Buster Keaton e frequentava o local. E foi lá mesmo, vendo aquelas comédias malucas, que ele começou a criar o Pernalonga e sua turma.”





HOMENAGENS

Para homenagear o famoso comedor de cenoura, os canais Boomerang e Cartoon Network exibirão seleção especial dos melhores episódios do personagem nas séries Looney Tunes e New Looney Tunes, além do filme Space Jam: O jogo do século. Nas exibições, Pernalonga estará sempre ao lado de seus grandes amigos Patolino, Gaguinho e Pepe Le Pew; da namorada, Lola Bunny; da amiga Tina Russo; e dos parceiros Papa-Léguas, Frajola e Piu-Piu. E, claro, também dos inimigos Hortelino, Eufrazino, Marvin, o marciano, Wile E. Coyote e Taz.





CURIOSIDADES DO COELHO





>> Pernalonga mora no leste de Nova York. Em sua versão em inglês, o personagem tem sotaque característico do Brooklyn





>> Primeiramente, foi chamado de Happy Rabbit, antes de ser renomeado como Bugs Bunny, em homenagem ao seu escritor original, Ben “Bugs” Hardaway





>> Seus talentos incluem cantar ópera, jogar beisebol, tocar piano e, claro, ser brincalhão





>> Depois de aparecer em 1943 vestido como um fuzileiro americano no episódio Super-rabbit, Pernalonga foi nomeado sargento honorário da Marinha





>> Ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 1985 e é o único personagem animado da Warner Bros a ter uma





>> Seu personagem foi inspirado em Charlie Chaplin, Groucho Marx e Clark Gable





>> Mel Blanc deu-lhe voz por quase 50 anos e seu legado continuou com Jeff Bergman, Billy West, Joe Alaskey e Eric Bauza





>> Suas histórias em quadrinhos foram publicadas por quase 50 anos, de 1943 a 1990





>> Foi indicado ao Oscar três vezes e ganhou em 1958 por Cavaleiro Pernalonga









