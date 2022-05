Liberdade de expressão bolsonarista significa meter porrada na imprensa

(foto: Túlio Santos/EM/DA Press)

Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, é indiscutivelmente um nazifascista ! Provas? Pois não: defende a tortura; prega o fechamento do STF; corrompe o Congresso; não aceita oposição; financia milícias digitais; investe na ruptura institucional; cria, divulga e compartilha notícias sabidamente falsas; é amigo de milicianos; condecora assassino de aluguel; odeia homossexuais; considera os negros animais de corte; deseja o extermínio dos índios; subjuga as mulheres; diz ser nacionalista; é estatizante; incentiva a violência contra opositores políticos; acredita na luta armada contra o Estado; deseja armar a (sua) população. Até o lema do fascismo ele adotou : Deus, pátria e família.









E não é que, em pleno Dia do Trabalho, a melhor idade belo-horizontina resolveu agredir um trabalhador? Sim, em um ataque de pelancas, ou melhor de rugas, uma senhora, trajando um chapelão de palha, desferiu um tapa em fotojornalista do jornal Estado de Minas, após o cerco de outros fascistas senis, gritando e gesticulando de forma histérica: ‘comunista, espião da Globo, petista, filho de satanás’. Essa gente não conhece outro assunto, não? Eis a liberdade de expressão bolsonarista: porrada na imprensa! Parece incoerente? Bem, mais incoerente do que defender - em nome da democracia!! - golpe de Estado, não é. Mas é só o que essa gente ordinária é capaz.





O bolsonarismo é sim um estado de espírito fascistóide, em que parte nada desprezível da população pensa e age como os ditadores que adoram xingar. Eles dizem: ‘vá para a Venezuela; vá para Cuba’, em referência aos regimes castrista e chavista, mas reproduzem aqui o mesmo ‘modus operandi’. Por certo, QI não é o forte dos trogloditas de Iphone, já que um simples confronto de ideias - e ideais - mostra a enorme e irrefutável semelhança entre eles, o ‘mito’ e Nicolás Maduro, por exemplo, e seus seguidores violentos, que espancam jornalistas, matam militantes de oposição, elegem congressistas alinhados, a exemplo do tal Daniel Silveira, e aparelham a Suprema Corte que desejam fechar.