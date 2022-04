As eleições de 2022 irão provar que o Brasil é mesmo o esgoto da política

(foto: Ana Volpe/Agência Senado)

De um lado, como um dos favoritos à Presidência da República Federativa do Brasil, Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, cuja ficha-corrida, goste ou não o STF, é mais suja do que pau de galinheiro. Do outro, Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, o amigão do Queiroz, o patriarca do clã das rachadinhas.









- Leia: O maior partido político do País (PL) é comandado por Valdemar Costa Neto, ex-presidiário condenado por corrupção no mensalão. O segundo maior é o PT, cuja lista de criminosos começa em A, de Antonio Palocci, e termina em Z, de Zé Dirceu, passando por Delúbio, Genoíno, Vaccari e enorme companhia.- Leia: 'O Brasil real colide com o Brasil sem solução renovadora dos candidatos'









E por falar em articulações, que tal as alianças entre Alckmin e Lula e Bolsonaro e Centrão ? Que tal direita e esquerda, juntas, em federações estaduais? Rivalidades políticas históricas sucumbem diante dos milhões de reais de fundo eleitoral. Ideologia, no Brasil, resume-se ao tamanho do ‘fundão’ e olhe lá.





Nos últimos 20 anos, a única novidade - e suspiro de esperança - foi a Operação Lava Jato, devidamente exterminada pelo tal ‘sistema’, a despeito de seus próprios exageros e erros. Executivo, Legislativo e Judiciário, juntos, não apenas enterraram os processos como, agora, avançam sobre os agentes.

O ladrão se tornou inocente e o juiz, suspeito. Os corruptos são indenizados e os procuradores, condenados. As fichas sujas vão sendo limpas, uma a uma, enquanto os fichas-limpas são emporcalhados por togas sujas. Nada diferente, portanto, do que sempre aconteceu e nos acostumamos a ver.





Ao lado ou de Lula ou de Bolsonaro, teremos o Congresso mais desqualificado, corrupto e fisiologista da nossa história. Bem como teremos um STF com mais dois novos ministros, da estirpe ou dos anteriores ou dos dois últimos indicados, o que indica os tempos ainda mais sombrios que teremos pela frente. É a lama, é a lama…