Fuja do calorão: separamos 10 cachoeiras perto de BH para se refrescar

Desconhecidas de muita gente, no entorno de BH existem dezenas de opções de cachoeiras (foto: Beto Novaes/EM)

A tarde de ontem (14//9) em Belo Horizonte foi, literalmente, infernal. Com temperaturas nas alturas, falta de chuva e tempo seco, a cidade bateu mais um recorde no ano: a máxima de 36,1ºC foi sufocante. Nas redes sociais, o calorão provocou uma enxurrada de piadas entre os belo-horizontinos, que, ainda no inverno, comparam a capital mineira com o próprio inferno. E no imaginário e desejo de muitos, como se refrescar dessa sauna interminável? Fácil, fuja para as cachoeiras e se refresque nas águas geladas.

Bem pertinho de BH, opções de cachoeiras não faltam. Algumas fáceis de chegar, sem precisar enfrentar trilhas intermináveis. Outras, só mesmo com (muito) espírito esportivo para encarar o passeio. Nesse roteiro de bate-volta para este fim de semana, selecionamos 10 “caxus” para renovar as energias e poder se refrescar curtindo a natureza em localidades da Serra do Cipó, Nova Lima, Brumadinho e Caeté. Sugerimos guardar estas dicas para as próximas escapadas e se planejar para a primavera e verãozão que estão vindo aí; se liga:

Cachoeira Grande – Serra do Cipó

Com 60 m de extensão e 10 m de queda d'água, a Cachoeira Grande é considerada uma das mais bonitas do Parque da Serra do Cipó (foto: Túlio Santos/EM)

Ela é demais! Perfeita para quem quer relaxar em contato com a natureza. Com várias quedas, o complexo conta ainda com as corredeiras da Xica, Tomé, Lajeado e vários poços ao longo de seu curso. Devido a sua facilidade de acesso, a Cachoeira Grande é ideal para levar crianças e pessoas que não tem nenhuma prática com atividades físicas. Localizada a 100 km da capital, é uma cachoeira larga no Rio Cipó, com 60 m de extensão e 10 m de queda d’água, considerada uma das mais bonitas do parque.

Cachoeira Véu da Noiva – Serra do Cipó

De fácil acesso, a Cachoeira Véu da Noiva merece uma selfie (foto: Paulo Filgueiras/EM)

Outra ‘caxu’ das mais populares na Serra do Cipó, a Véu da Noiva ganha pontos pela facilidade de acesso e infraestrutura de camping. A cachoeira fica em uma propriedade privada pertencente à ACM (Associação Cristã de Moços em Minas Gerais). Seguindo a estrada principal da Serra do Cipó, você vai ver a entrada logo na beira do asfalto mesmo com uma placa indicativa ACM Serra do Cipó, Camping Véu da Noiva. Não tem como errar.



Cachoeira das Andorinhas – Serra do Cipó

Com várias quedas d'água a Cachoeira das Andorinha surpreende (foto: Portal Serra do Cipó/Divulgação)

Cercada de uma paisagem de tirar o fôlego, a Cachoeira das Andorinhas, com suas águas límpidas e 30 metros de queda d ‘água, deságua em um poço com profundidade média de 4 metros, ideal para um bom banho. No coração da Serra do Cipó, esta cachoeira se encontra a 9 km da Rodovia MG 10 (altura do KM 96). Basta percorrer 6 km de caminhada a partir do Parque Nacional da Serra do Cipó e chegará ao paraíso.

Cachoeira da Farofa – Serra do Cipó

Cachoeira da Farofa é conhecida como 'Jardim do Brasil', título dado pelo paisagista Burle Max (foto: Portal Serra do Cipó/Divulgação)

Um dos redutos do Parque Nacional da Serra do Cipó, a Cachoeira da Farofa é conhecida como “Jardim do Brasil” – título dado pelo paisagista Burle Max, em 1950. Diferenciada pela bela flora, com muito verde e linda variedade de orquídeas, o lugar é reconhecido como um dos cenários naturais mais exuberantes do planeta. O acesso pela parte baixa da Serra, se dá por uma trilha plana de aproximadamente 7 Km, onde é possível observar o Córrego das Pedras, a Lagoa Comprida e o Ribeirão Mascates. O percurso até a Cachoeira da Farofa é bem-sinalizado, no entanto, sugerimos que faça o passeio com a presença de um guia local.

Cachoeira da Caverna – Serra do Cipó

Embora a Cachoeira da Caverna seja pequena e de águas bem geladas, o efeito da luz na vegetação cria um tom esverdeado na água vale o passeio (foto: Portal Serra do Cipó/Divulgação)

Localizada a apenas 15 km do Centro da Serra do Cipó, esta cachoeira é uma excelente opção para um passeio curto. Com lindas águas esverdeadas, ela está localizada na parte alta da Serra do Cipó, um pouco à frente da famosa cachoeira da Serra Morena. O acesso à Cachoeira da Caverna na Serra do Cipó é fácil e é realizado pela estradinha de terra que fica a aproximadamente 9,5 km da ponte do Rio Cipó, em direção a Conceição do Mato Dentro.

Cachoeira Poço Encantado - Brumadinho

Cachoeira do Poço Encantado fica na região do Condomínio Retiro das Pedras, a aproximadamente 50 km de BH. (foto: Prefeitura de Brumadinho/Divulgação)

Localizada na região do Condomínio Retiro das Pedras, a aproximadamente 50 km de BH. Possui águas claras e cristalinas. Entretanto, trilha pesada, considerada de dificuldade médio a difícil, com cerca de 13 km ida e volta.



Cachoeira das Codornas – Nova Lima

A Cachoeira das Codornas está em um local para uma boa trilha, belas paisagens, com um cânion rochoso nas bordas (foto: Tripadvisor/ Reprodução)

Também localizada a aproximadamente 50 km de BH, a beleza natural é de fácil acesso e dá para seguir o caminho de carro. Há, também, a opção de deixar o carro em frente à entrada do Condomínio Alameda das Águas e seguir a trilha a pé ou de bicicleta mesmo. Local para uma boa trilha, belas paisagens, há um cânion rochoso nas bordas, em torno de 10m de profundidade. A trilha é considerada de fácil acesso, 12 km ida e volta (somados os dois percursos).

Cachoeira da Ostra - Brumadinho

Cachoeira da Ostra oferece bela paisagem e piscina natural (foto: Wikiloc/ Reprodução)

Que tal uma cachoeira com piscinas naturais?! Localizada a cerca de 50 km da capital, é de fácil acesso pelo Condomínio Retiro das Pedras ou por Casa Branca. A trilha do Retiro das Pedras é considerada de nível médio/difícil, em torno de 10 km de ida e volta. A trilha por Casa Branca, considerado nível fácil, tem aproximadamente a mesma distância.

Complexo do Viana – Rio Acima

Complexo do Viana trata-se de uma série de quedas d'água no Córrego do Viana, em Rio Acima (foto: Wikiloc/ Reprodução)

Complexo do Viana apresenta as maiores e mais belas quedas d'água de toda a região de Belo Horizonte. Trata-se de uma série de quedas d'água no Córrego do Viana, algumas delas com aproximadamente 70 metros. Com cerca de 25 metros e 4 quedas d’água é a Cachoeira do Viana é a mais tradicional da região. Distante aproximadamente 45 km de Belo Horizonte, é uma ótima opção de passeio para fazer com os amigos e a família.



Cachoeira Alta – Ipoema

Cachoeira Alta está localizada em Ipoema, distrito de Itabira. São cerca de 110 metros de altura (foto: Sérgio Amzalak ESP. EM)

A Cachoeira Alta ou Cachoeira do Macuco está localizada em Ipoema, distrito de Itabira. São cerca de 110 metros de altura. É uma das mais bonitas do Estado de Minas Gerais, fica a apenas 95 km de Belo Horizonte. É de fácil acesso, muito procurada para a prática de rapel. O carro chega bem próximo, a trilha é considerada nível fácil, cerca de 4 km ida e volta.

Atenção:

Em muitas cachoeiras não é permitido fazer churrasco, acender fogueiras, nem levar garrafas de vidro. Algumas nem permitem a entrada de animais. Então, fiquem ligados! É importante salientar que, por mais que existam cachoeiras de fácil acesso, é sempre bom ter em mãos a ajuda de um GPS para não se perder. Também é importante estudar o trajeto e, é claro, se municiar de aplicativos que são uma mão na roda na hora de traçar rotas.