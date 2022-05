Frio em BH: até quando as temperaturas ficam baixas?

Temperaturas voltam a subir a partir dessa sexta em BH (foto: Jair Amaral/D.A Press/E.M )

Com mínima prevista para 6ºC nessa sexta-feira (20/5), as temperaturas voltam a subir, de forma lenta, após dois dias de frio intenso em Belo Horizonte. Considerado o mês de maio mais frio dos últimos 43 anos, a temperatura baixa bateu recorde na capital mineira e na maior parte do estado.