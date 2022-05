Menor temperatura registrada em Minas nesta quinta (19) foi 3.1ºC

Todo o território de Minas Gerais está em alerta para baixas temperaturas, de acordo com o Inmet (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Todo o território de Minas Gerais amanheceu gelado nesta quinta-feira (19/05). Uma massa de ar fria que passa pelo estado faz com que o frio fique cada vez mais intenso em todo o estado.









Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), praticamente todas as estações meteorológicas do Inmet em Minas registraram temperaturas mínimas abaixo de 10ºC. As exceções foram em algumas cidades no Leste e no Norte do estado.









Já em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o meteorologista conta que a mínima foi de 3.7ºC. No município de Ituiutaba, também no Triângulo, os termômetros chegaram a 3.9ºC nesta madrugada.





As máximas nas regiões do estado também não serão de altas temperaturas. Em BH, que teve mínima de 4.4ºC, a máxima prevista é de 18ºC para esta quinta. Assim como na capital mineira, o Sul de Minas deve ter máxima de 18ºC.





No Triângulo Mineiro e oeste do estado, a máxima não deve passar dos 22ºC. Na Zona da Mata, uma das áreas mais quentes, a máxima prevista é de 24ºC.





"A temperatura vai ficar bastante baixa hoje. A massa de ar frio polar continua atuando, com baixas temperaturas na manhã", explica o especialista.

