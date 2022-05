Cidades da região metropolitana de BH se mobilizam pelos moradores de rua

Contagem, Betim e Nova Lima se mobilizam para ajudar moradores de rua (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Devido a esse período de frio intenso, as prefeituras de Contagem, Betim e Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, estão se mobilizando para dar apoio a população em situação de rua. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas vão ser baixas nos próximos dois dias.

Contagem

A Prefeitura de Contagem informou que irá reforçar a distribuição de agasalhos e cobertores para as pessoas em situação de rua, além de efetuar abordagens para levá-los aos abrigos municipais. Segundo a Prefeitura, o Comitê Intersetorial da População em Situação de Rua iniciará, a partir desta quarta-feira (18/5), um mutirão de abordagens e suporte a estas pessoas.

As doações também poderão ser feitas nas oito regionais e no hall principal da prefeitura, até a próxima sexta- feira (20), das 8h às 17h.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Praça Tancredo Neves, 200 - Camilo Alves

REGIONAL SEDE

Praça Silviano Brandão, 21 - Centro

REGIONAL RESSACA

Rua Rodrigues da Cunha, 430 - São Joaquim

REGIONAL INDUSTRIAL

Rua Marquês do Paraná, 95 - Industrial

REGIONAL VARGEM DAS FLORES

Avenida Retiro dos Imigrantes, 1.131 - Retiro

REGIONAL NACIONAL

Rua Santa Maria, 1.076 - Nacional

REGIONAL RIACHO

Rua Rio Solimões, 204 - Novo Riacho

REGIONAL ELDORADO

Avenida José Faria da Rocha, 1.016 - 3º Andar - Eldorado

REGIONAL PETROL NDIA

Rua Refinaria Duque de Caxias, 663 - Petrolândia

O Abrigo Bela Vista e a Casa de Passagem estão com 40 vagas de acolhimento institucional disponíveis. Já a Secretaria de Defesa Social vai disponibilizar em torno de 300 cobertores que serão divididos e entregues nas regionais para o momento da ação e entregues para a Casa de Passagem, Abrigo Bela Vista e Centro POP Eldorado para atendimento emergenciais.

Betim

Em Betim, a Prefeitura também anunciou, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e da Defesa Civil, que irá intensificar sua busca por pessoas que se encontram em situação de rua. A ação busca oferecer abrigo para essas pessoas durante as noites frias.

Essa abordagem já é feita pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), mas será reforçada a partir desta quarta-feira (18) e deve seguir até sexta-feira (20), entre 18h e 21h, em pontos de aglomerações de pessoas nessa situação. Aqueles que optarem por permanecer nas ruas, receberam do Centro Pop um kit com cobertor e agasalhos doados pela Defesa Civil do município.

Quem quiser contribuir com o trabalho do Centro Pop, com cobertores, agasalhos e sacos de dormir, basta entregar as doações no endereço: rua Romualda Augusta de Melo, 267 – Centro. Para informar a localização de uma pessoa em situação de rua, ligue para o Centro de Referência pelos telefones (31) 3591-1224, (31) 3593-9634 ou ente em contato pelo WhatsApp (31) 99561-3187.

Nova Lima

A Prefeitura de Nova Lima também busca incentivar a participação da população nessa mobilização. Quem encontrar uma pessoa em situação de rua e vulnerabilidade social poderá ligar para os seguintes contatos:

ESPAÇO CIDADANIA (31) 3694-3319 atendimento das 8h às 18h

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL (31) 98311-1811 atendimento das 9h às 21h

CASA DE PASSAGEM MASCULINA (31) 3542-3435 atendimento 24h

CASA DE PASSAGEM FEMININA (31) 3694-4024 / (31) 99400-6459 atendimento 24h

DEFESA CIVIL 199 atendimento das 7h às 17h – Platão (31) 98699-1190

GUARDA CIVIL MUNICIPAL (31) 3541-5050 / 153 atendimento 24h