Para evitar mortes por frio em JF, prefeitura cria plano de contingência

Plano estabelece uma série de ações para dar assistência principalmente para os moradores de rua, mais atingidos pelo frio (foto: Juiz de Fora)

Para evitar mortes e tragédias em decorrência da queda de temperatura na região da Zona da Mata mineira, a Prefeitura de Juiz de Fora criou um plano de contigência que estabelece uma série de ações para dar assistência principalmente para os moradores de rua, mais atingidos pelo frio. Para evitar mortes e tragédias em decorrência da queda de temperatura na região da Zona da Mata mineira, a Prefeitura de Juiz de Fora criou um plano de contigência que estabelece uma série de ações para dar assistência principalmente para os moradores de rua, mais atingidos pelo frio.





O plano tem validade até 30 de setembro deste ano e será acionado sempre que a cidade atingir temperaturas menores que 13ªC, como nesta semana em que há previsão de 7,5ºC a partir desta quarta-feira (18/05), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Entre as ações definidas pelo plano estão: manutenção de equipes de atendimento a moradores de rua; intensificar busca ativa destes moradores, principalmente nos períodos noturnos; ampliar, se necessário, o número de vagas em serviços de acolhimento; intensificar as orientações de prevenção do risco de hipotermia para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, e apoiar a doação de alimentos para abastecer os alojamentos emergenciais destinados aos moradores de rua. A Prefeitura também disponibilizou vários números de telefone para contato em caso de alguma emergência relativa ao frio.

Frio (foto: PJF)





"Já temos previsão de frio intenso para maio e fomos acionados para desenvolvermos ações emergenciais", explicou a Secretária de Governo de Juiz de Fora, Cidinha Louzada.





Lançamento da campanha "Juiz de Fora Solidária no Frio"





O programa Juiz de Fora Solidária no Frio vai doar cobertores e agasalhos para moradores de rua e pessoas em vulnerabilidade social.





Em 2021, de acordo com a PJF, mais de 800 peças de roupas foram arrecadadas e distribuídas.





Os pontos de doação definidos pela Prefeitura são:



- Procon - Avenida Presidente Itamar Franco, 992 - Centro.

- Shopping Independência - Avenida Presidente Itamar Franco, 3600, Bairro Cascatinha, das 10h às 22h;

- Prédio-sede da PJF - Avenida Brasil, 2001, Centro, das 8h às 18h;

- Casa da Mulher - Avenida Garibaldi Campinhos, 169, Bairro Vitorino Braga, antigo prédio da Defesa Civil, das 7h30 às 17h;

- Passe Livre - Rua Fonseca Hermes, 143, Centro, das 8h às 17h.