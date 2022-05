Homem é assassinado a tiros em BH e casal é preso por tráfico em Contagem

Um homicídio e dois tráficos de drogas foram registrados na Grande BH na noite desta quarta-feira (foto: PMMG)

Três pessoas foram presas na noite desta quarta-feira (18/5) em Contagem, na Grande BH, por envolvimento com o tráfico de drogas. Em uma das ocorrências, um casal foi flagrado em Nova Contagem com mais de 1.200 pinos de cocaína, buchas de maconha, arma de fogo. Eles caminhavam pela rua VL30, 1.491, onde foram surpreendidos pelos militares do 18º Batalhão.









Em Belo Horizonte, a polícia busca informações sobre o assassinato a tiros de um homem em um campo de futebol na rua Junqueira Neto, 11, Bairro Alta Tensão., região do Barreiro. De acordo com a PM, a vítima já tinha cumprido pena por envolvimento com drogas e roubo. Autoria e motivação permanecem desconhecidas.